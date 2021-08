Seleção feminina de goalball arranca empate emocionante contra o Japão

Na noite dessa quinta-feira (26), a Seleção Brasileira feminina de goalball conseguiu um empate com sabor de vitória, em sua segunda partida pelos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Após estar perdendo para o Japão por três gols de diferença em dois momentos do confronto, as brasileiras se recuperaram e fecharam o placar em 4 a 4, no Makuhari Messe Hall. Foi o primeiro ponto conquistado no torneio. Na estreia, a equipe perdeu para as norte-americanas por 6 a 4.

“Esse jogo mostrou nossa capacidade de nos reerguermos. Tenho muito orgulho desse grupo. O tempo todo, a gente falava que acreditava e iria buscar. A cada arremesso, especialmente no segundo tempo, a gente buscava o gol. E a cada bola que elas atacavam, queríamos fazer a nossa melhor defesa”, contou a ala Carol Duarte, que balançou as redes duas vezes na partida.

“Foi bem tenso, sabíamos que seria um jogo difícil. Assim que fui chamada no banco, tinha de estar pronta para entrar em quadra e fazer meu melhor, unir a equipe, porque não havia nada perdido ainda”, complementou Victoria Amorim, que entrou no segundo tempo, quando as japonesas venciam por 3 a 0, e marcou dois gols.

Além do placar elástico levado para o intervalo, as donas da casa também conseguiram abrir 4 a 1 na etapa final, antes que começasse o show ofensivo de Vic e Carol, e a pivô Monizavirasse um paredão defensivo. A 30 segundos do fim, as adversárias ainda tiveram uma penalidade a seu favor, mas Norika Hagiwara, que acertara os dois pênaltis anteriores, arremessou para fora, à esquerda da baliza, arrancando gritos de comemoração do banco brasileiro.

O próximo compromisso da seleção feminina será neste sábado (28), diante das turcas, atuais campeãs paralímpicas. No dia seguinte, domingo (29), as meninas encerram a participação na fase de grupos, enfrentando a Seleção Egípcia. Lembrando que cada chave conta com cinco seleções, e quatro passam de fase.