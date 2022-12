Seleção de OS para gerir Hospital Oceânico é prorrogada

O Município de Niterói estabeleceu nova data para que organizações sociais (OSs) apresentem propostas para assumir a gestão do Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino (HMOGC). Agora, o recebimento das propostas está marcado para 17 de janeiro de 2023, entre 10h e 16h, no 9º andar da sede da Prefeitura de Niterói, onde funciona a Fundação Municipal de Saúde.

Questionado, o Município informou, através de nota, apenas que houve a necessidade de realizar uma adequação no edital com nova publicação, mas não explicou o motivo. A seleção de nova OS para gerir a unidade hospitalar foi aberta em novembro deste ano. Na ocasião, a data marcada para envio de propostas foi o dia 16 de dezembro, na última sexta-feira.

De acordo com o edital, a seleção busca uma OS para celebrar contrato de gestão. O vínculo prevê que a organização atue no planejamento, gerenciamento e a execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Oceânico. O edital prevê início imediato da gestão do hospital por parte da OS selecionada.

É importante ressaltar que o contrato frisa que as ações e os serviços de saúde serão ofertados à população de forma universal, equânime e gratuita, conforme princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). As organizações interessadas em participar da seleção deverão se manifestar em até dez dias depois da publicação do edital, realizada no último dia 12.

A OS selecionada para gerir o Hospital Oceânico receberá da FMS o repasse de R$ 186,8 milhões. O contrato será válido pelo período de 30 meses. No entanto, este valor deverá ser ainda maior, já que o edital prevê aditivos. Entre eles está o dissídio coletivo dos profissionais de saúde, após 12 meses de contrato. Ainda de acordo com o edital, o repasse das verbas será realizado a cada dois meses.

O contrato anterior, com a OS Viva Rio, era de R$ 58,6 milhões.

O processo seletivo estabelece uma série de critérios para que uma OS possa se candidatar à gestão do Hospital Oceânico. A entidade deverá comprovar experiência anterior na área da saúde e ter gerido hospital de médio porte pelo período mínimo de 12 meses. A organização também deverá estar qualificada pelo Município. A escolha da vencedora estabelecerá uma série de critérios, divididos em pontuações, estabelecidos pela FMS.

Hospital geral

O edital recorda que, em 2021, o hospital teve seu perfil alterado de unidade de referência em tratamento da Covid-19 para hospital geral, com a realização de cirurgias eletivas. O Município justificou a mudança afirmando que o Hospital Orêncio de Freitas (HOF), não estava conseguindo atender à demanda de cirurgias eletivas, cuja fila é de 1.070 pacientes por ano, segundo dados da FMS.

O hospital realizou, em 2021, 2.050 internações. Do total, 1.554 foram de moradores de Niterói; 380 de moradores de São Gonçalo; 18 de moradores de Maricá; 19 de moradores de Itaboraí. 34 de moradores do Rio de Janeiro; e outras 45 provenientes de outros municípios. A média de ocupação, naquele ano, foi de 68,69% com a média de internação de 12 dias.

Obrigações

Ainda que o perfil do hospital tenha sido modificado, a OS que o assumir deverá manter as instalações do centro de recuperação pós-Covid-19. O edital ainda prevê a criação de um ambulatório de especialidades cirúrgicas de cirurgia geral que será ampliado em três etapas, ao longo da vigência do contrato. Primeiro com 69 leitos, na segunda etapa ampliando para 80 e, por fim, chegando a 100 leitos na terceira etapa sendo 30 de terapia intensiva (CTI).