Seleção: Danilo fala sobre disputa na lateral-direita

Jogador da Seleção Brasileira que mais atuou durante as eliminatórias, coube ao lateral-direito Danilo a tarefa de receber a imprensa para entrevista coletiva no CT do Palmeiras, na Barra Funda, neste domingo (14). Durante a entrevista, Jogador da Juventus destacou o retorno de Daniel Alves ao Barcelona, desejando sorte ao ídolo de 38 anos.

Danilo afirmou que uma provável disputa com Daniel Alves só contribuirá para sua evolução. O atual lateral da seleção também destacou a sua boa relação com o possível concorrente.

“Eu vim pensando nessa resposta, sabia que isso seria tema [durante a entrevista]. Como apaixonado por futebol, acho muito bacana ver o Daniel Alves de volta ao Barcelona. Tem jogadores que parecem serem feitos para determinadas camisas, o Daniel apesar de tudo o que ele fez por onde passou, combina perfeitamente com a camisa, a história e o DNA do Barcelona. Como amante do futebol, é ótimo ver isso”, destacou Danilo.

Em seguida, o lateral-direito, ao ser questionado sobre uma possível disputa pela vaga na seleção, destacou que isso só contribui para sua evolução como atleta.

“Quanto a concorrência, já falei que o Daniel é um cara que ressurge, está sempre ali, a concorrência desse nível ao longo dos anos foi importante para eu manter o foco e estar sempre no meu melhor, buscar melhorar cada detalhe para responder à altura. Para o futebol brasileiro é benéfico ter o Alves de volta ao Barcelona. Ele é um companheiro, é um cara que adoro estar junto, a gente fala muito de futebol. Ele com uma perspectiva maior, com uma cabeça de direto, eu com perspectiva mais de campo, movimentos, parte tática, a gente se completa nesse tipo de conversa. Ele traz uma visão enriquecedora. Só vejo coisas positivas na volta do Daniel Alves ao Barcelona. Desejo a ele toda sorte, porque é um companheiro, espero que ele possa continuar sendo feliz”, conclui Danilo.

Edenilson se apresenta

Na abertura da coletiva, porta-voz da CBF confirmou que o meio-campista Edenílson já se apresentou ao grupo e está à disposição do técnico Tite. O comunicado também confirma que o atleta do Internacional participará do treino com o restante da equipe, na tarde deste domingo. Além disso, a CBF divulgou imagens nas quais o atleta aparece interagindo com o elenco em sua chegada.