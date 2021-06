Seleção da Venezula, adversária do Brasil, tem 12 casos de Covid

O Brasil estreia no domingo (13) na Copa América contra a seleção da Venezuela no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O que as equipes não contavam é que 12 membros da equipe testassem positivo para a Covid-19 entre jogadores e comissão técnica. A notificação foi feita pela Conmebol à Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Tomás Rincón, capitão do time venezuelano, se sentiu mal e teve um quadro viral, o que o impediu de embarcar para o Brasil. Ele pode ter sido o vetor do surto de covid na equipe. Em acordo com o departamento médico, decidiu que o jogador ficasse em isolamento em Caracas. Wilker Ángel e Rolf Feltscher, que estava na lista dos 28, foram cortados depois de testar positivo.

Todos estão assintomáticos, isolados em quartos individuais e seguem monitorados pela equipe da Conmebol e pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), da Secretaria de Saúde.

Nesta sexta-feira, a Conmebol retirou o limite de cinco substituições na lista final de convocados. Segundo o documento divulgado, o Art. 30.1 do regulamento foi alterado pelo conselho da Confederação. A partir de agora, as seleções poderão fazer trocas na lista final de jogadores, até mesmo no decorrer da Copa América, sem limite de mudanças, caso algum atleta fique positivo para Covid-19 nos testes realizados pela Confederação.