Seleção Brasileira terá sete mudanças para jogo contra a Bolívia

A Seleção Brasileira se despede das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia, amanhã (29), às 20h30, na altitude de La Paz, com sete mudanças. Neymar e Vinícius Júnior já seriam desfalques por estarem suspensos por causa do segundo cartão amarelo. No entanto, o técnico Tite decidiu dar chances para outros jogadores, e evitar novas suspensões, dessa vez na estreia da Copa do Mundo, no Catar.

No último treino comandado pelo treinador na Granja Comary, em Teresópolis, na manhã de hoje (28), antes de viajar, o técnico esboçou a equipe titular para o confronto contra a Bolívia. As trocas aconteceram em todos os setores de campo e entraram Éder Militão na zaga, Daniel Alves e Alex Telles nas laterais, Fabinho, Bruno Guimarães e Philippe Coutinho no meio, e Richarlison no ataque. Além dos suspensos, Thiago Silva e Fred, pendurados, também foram substituídos, junto com Danilo e Arana.

Também com risco de perder a estreia, Alisson foi mantido entre os onze iniciais. Isso porque apenas ele e Everson participaram da atividade. Weverton, do Palmeiras, foi cortado da relação na noite de domingo (27), por causa de um trauma na mão esquerda. Santos, do Athletico-PR, foi chamado no lugar.

A provável equipe será: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Philippe Coutinho; Antony e Richarlisson. Apesar de estar no meio, Coutinho deve atuar pela esquerda, no lugar de Neymar, porém, sua posição habitual na carreira.

Além disso, mesmo que seja a última rodada das Eliminatórias, o Brasil ainda deverá enfrentar a Argentina, por causa daquele clássico interditado por técnicos da Anvisa e policiais federais. Por determinação da FIFA, o jogo será remarcado, possivelmente em junho. A CBF planeja levar a partida para a Austrália.

Copa do Mundo

Mais três seleções garantiram vagas na Copa do Catar, disputada em novembro deste ano. No continente asiático Japão e Arábia Saudita se classificaram. Os japoneses venceram a seleção da Austrália por 2 a 0, enquanto os árabes empataram em 1 a 1 com a China.

Pela Concacaf, o Canadá se classificou pela primeira vez para a Copa do Mundo, depois de vencer a Jamaica por 4 a 0, e ficar com a primeira colocação com 28 pontos, a frente dos Estados Unidos.

Foto: Philippe Coutinho pode ser um dos titulares – Lucas Figueiredo / CBF