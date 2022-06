Seleção Brasileira terá novidade no gol, e Neymar se lesiona em treino

A Seleção Brasileira enfrenta amanhã (02) a Coreia do Sul, às 8h (horário de Brasília), em Seul, pelo primeiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo no Catar, em novembro. Depois de realizar o primeiro treinamento com os jogadores que disputaram a final da Champions League, o treinador Tite fez um esboço da equipe que irá a campo, no Estádio Seoul World Cup, com novidades.

O comandante do escrete canarinho, no entanto, não sabe se terá o craque Neymar à disposição. O camisa 10 teve um trauma hoje (01), no pé direito, em uma disputa com Danilo e Léo Ortiz, durante uma atividade entre titulares e reservas. O meia atacante do PSG sentiu muitas dores e não retornou para campo e foi avaliado pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. Segundo ele, Neymar será reavaliado hoje (02) e está em recuperação, não sendo descartado até o momento. O médico também destacou que o pisão que o atacante recebeu hoje não tem ligação com a lesão no quinto metatarso (dedinho do pé), em 2018 e 2019.

Na possível vaga de Neymar, Vinícius Júnior, que foi muito assediado na chegada no país asiático, pode ser o titular. Além disso, Tite voltou atrás sobre não escalar entre os titulares os jogadores que estavam na final da Champions League entre Liverpool e Real Madrid, após uma conversa com o volante Casemiro. Havia uma chance de Bruno Guimarães iniciar a partida, mas a vaga deve ser preenchida pelo veterano que foi campeão no sábado. A única novidade, dessa forma, será no gol. Depois do corte na convocação de Ederson por lesão, e Alisson sendo poupado, Weverton começa a partida.

Confira a provável escalação de Tite: Weverton, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Fred; Raphinha, Richarlison, Lucas Paquetá e Philippe Coutinho (Vini Júnior ou Neymar). Brasil e Coreia do Sul terá transmissão da TV Globo e a arbitragem será toda japonesa. Logo depois, o Japão será o adversário da Seleção Brasileira, na próxima segunda-feira (06), às 7h20.

Foto: VINICIUS JÚNIOR fez o gol do título da Champions League e pode ser titular na Seleção Brasileira no lugar de Neymar – Lucas Figueiredo