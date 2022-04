Seleção Brasileira tem amistoso confirmado

A Seleção Brasileira enfrentará o Japão no dia 6 de junho, no Estádio Nacional de Tóquio, às 7h20 (horário de Brasília). A partida amistosa foi confirmado pela CBF hoje (28), e será uma preparação para a Copa do Mundo, que inicia no dia 21 de novembro. O Brasil está no Grupo G, com Sérvia, Suíça e Camarões. A Seleção Japonesa está no Grupo E do mundial no Catar, com Espanha, Alemanha e uma seleção advinda da repescagem entre Nova Zelândia e Costa Rica.

Além disso, há a expectativa de mais duas confirmações para esta da Data Fifa em junho. O Brasil deve atuar contra a Coreia do Sul, no dia 2 de junho, e contra a Argentina, no dia 11. Este último jogo é referente ao “Clássico da Anvisa”, válido pelas Eliminatórias, que ocorreu no ano passado e foi interrompido com 6 minutos de jogo.

Este é o segundo amistoso entre Brasil e Japão. Em 2017, a seleção canarinho comandada por Tite, venceu por 3 a 1 os japonenses, com gols de Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus, em jogo realizado em Lille, na França.