Seleção Brasileira retorna ao Japão 20 anos depois do Penta

No dia 3 de junho de 2002, às 6h (horário de Brasília), a Seleção Brasileira estreava contra a Turquia, na Copa do Mundo daquele ano. Na partida que ficou marcada pela virada por 2 a 1, com gols da dupla que marcou àquela competição, Ronaldo e Rivaldo, o Brasil iniciou a caminhada para o pentacampeonato mundial. Nesta segunda-feira (06), Tite, Neymar e Vinícius Júnior buscam se inspirar nos ídolos no amistoso contra o Japão, às 7h20, no Estádio Nacional de Yokohoma, mesma cidade que testemunhou a glória brasileira de vinte anos atrás.



Será a segunda partida de preparação para a Copa do Mundo do Catar. Por isso, desde sexta-feira (03) em solo japonês, a Seleção Brasileira se prepara em Tóquio para o confronto, na logística preparada para a delegação, que é coordenada por Juninho Paulista, remanescente do título em 2002. Os 26 convocados de Tite vão treinar no campo do jogo de segunda, mas em apenas dois treinamentos. Há a expectativa de mudanças na escalação, mas ao mesmo tempo preservando a estrutura da equipe.



Mesmo m meio a disputa por posições, o comportamento dos jogadores é de se destacar. Seja antes da vitória por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul, seja durante a preparação, o clima leve impera nos bastidores da delegação. Resenhas e brincadeiras entre os companheiros de equipe também não são levados para dentro de campo, quando a atitude muda para concentração e dedicação. Todo mundo quer estar à disposição para lutar pelo hexacampeonato no Catar, em novembro.



Enquanto a conquista de 2002 foi marcada pela família Scolari, a tua geração está se aproximando para formar um grupo tão unido quanto. É um bom presságio para o torcedor brasileiro, carente de uma conquista de mundial que já perdura vinte anos.