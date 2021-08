Seleção brasileira masculina de vôlei fica em quarto lugar nos Jogos Olímpicos

A seleção brasileira masculina de vôlei terminou na quarta colocação nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Na tarde deste sábado (7) no Japão (madrugada no Brasil), a equipe do técnico Renan Dal Zotto foi derrotada pela Argentina, por 3 sets a 2, parciais de 23/25, 25/20, 25/20, 17/25 e 12/15, em 2h17 de partida, na Ariake Arena.

No primeiro set, o jogo começou equilibrado, as equipes não erravam e os ataques funcionavam bem. Até que o Brasil passou a pecar na recepção, a Argentina melhorou seu bloqueio e fechou a parcial em 25 a 23. No segundo set, os argentinos continuaram defendendo bem, e a seleção tinha dificuldades para encarar o bom jogo do adversário. Até que o Brasil encaixou seu primeiro ponto de bloqueio, fez 20 a 17 e depois fechou em 25 a 20.

No terceiro set, a Argentina abriu boa vantagem logo no início, mas a seleção conseguiu mostrar forças para reagir e virar o placar. Após alguns erros dos argentinos, o Brasil se aproveitou e fechou em 25 a 20. No quarto set, a equipe do técnico Renan começou bem e abriu boa diferença. Porém, a Argentina se aproveitou da queda de rendimento do adversário para fechar em 25 a 17.

No tie break, os erros brasileiros se repetiram, e a Argentina não desperdiçou a oportunidade de abrir uma boa vantagem. O Brasil até conseguiu reagir e equilibrar o jogo, mas, no fim, prevaleceu o melhor jogo dos argentinos, que fecharam o set decisivo em 15 a 12.

Foto: Jonne Roriz/COB