Seleção Brasileira Feminina fica no empate com a Espanha

Em partida amistosa disputada nesta quinta-feira (07) no estádio Rico Perez, em Alicante (Espanha), a Seleção Brasileira Feminina ficou no 1 a 1 com a Espanha. Este foi o primeiro compromisso da seleção brasileira na Data Fifa de abril. Essa foi a primeira partida sem Marta, que está afastada para se submeter a uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Em uma partida movimentada, a equipe da casa abriu o placar aos sete minutos de partida, em cobrança de falta da melhor do mundo Alexia Putellas. Porém, o time comandado pela técnica sueca Pia Sundhage conseguiu igualar o marcador ainda na etapa inicial. Aos 38 Geyse recebeu dentro da área e não perdoou.

A goleira Lorena fez uma grande defesa e impediu o que seria o segundo gol da Espanha, aos 26 minutos. González dominou dentro da área, girou para a esquerda e chutou forte de canhota. Lorena fez uma ponte e espalmou a bola por cima do gol.

Agora as atenções do Brasil se voltam para a Hungria, equipe com a qual a seleção mede forças na próxima terça-feira (11), a partir das 15h30 (horário de Brasília), na Pinatar Arena, em San Pedro de Pinatar (Espanha). As partidas sevem de preparação para a Copa América, que começa em 8 de julho, na Colômbia.