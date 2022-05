Seleção Brasileira é convocada com surpresa, e irritação da CBF com a Argentina

A Seleção Brasileira foi convocada na manhã de hoje (11), na sede da CBF, na Barra da Tijuca. O técnico Tite divulgou a lista de 27 nomes que vão enfrentar a princípio a Coreia do Sul e o Japão, em junho. O amistoso que iria ocorrer contra a Argentina foi cancelado pela AFA, o que irritou integrantes da comissão técnica da CBF. Um novo adversário ainda será anunciado.

A principal surpresa na lista foi a convocação do volante Danilo, do Palmeiras, que terá a primeira oportunidade com a amarelinha. Junto com o jovem, apenas outros dois jogadores que atuam no Brasil foram selecionados: o companheiro de equipe, Weverton, e o lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana. Novamente, jogadores do Flamengo foram ignorados nesta relação.

A Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul, em Seul, no próximo dia 2 de junho. Logo depois, no dia 6, o grupo convocado por Tite viaja até Tóquio, onde enfrenta o Japão. Confira a lista: