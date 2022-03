Seleção Brasileira conhece adversários na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira conhecerá os adversários da fase de grupo da Copa do Mundo amanhã (01), a partir das 13 horas (horário de Brasília), em sorteio realizado pela Fifa, em Doha, no Catar. Hoje (31), a entidade máxima do futebol divulgou o ranking, com o Brasil em primeiro, e confirmando os quatro potes. A equipe brasileira retorna ao topo depois de cinco anos.

As posições do ranking da Fifa é que vai orientar o sorteio da Copa, e permitir a possibilidade de um grupo da morte. A Holanda (10ª) e a Alemanha (12ª) ficaram no pote 2, e podem cair no grupo do Brasil. As sete melhores seleções colocadas, mais o Catar, país-sede, compõe o porte 1. A seleção italiana é a única do Top-10 que está fora do Mundial.

Do pote 2 e pote 3, a Seleção Brasileira só não poderá encontrar na fase de grupos o Uruguai e o Equador, seleções sul-americanas. A regra se estende para os países que se classificarem na repescagem. Ou seja, caso o Peru supere o adversário asiático, não poderá compor os grupos com países da América do Sul. Essa exceção existem para outros continentes, menos para a Europa, que pode ter até dois países no mesmo grupo.

Confira os quatro potes definidos para o sorteio da Copa do Mundo:

Pote 1 – Cabeças de chave: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal;

Pote 2: Holanda, Alemanha, Dinamarca, México, Estados Unidos, Suíça, Uruguai e Croácia;

Pote 3: Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos e Tunísia;

Pote 4: Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões e classificados da repescagem.

Os últimos classificados serão conhecidos em junho, em jogos únicos no Catar. Três seleções se classificarão. Confira os confrontos:

– Costa Rica x Nova Zelândia

– País de Gales x Escócia/Ucrânia

– Peru x Austrália/Emirados Árabes;

A partida entre Escócia e Ucrânia seria realizada na última data Fifa, mas por causa do conflito com a Rússia em solo ucraniano, o encontro foi adiado. A Seleção Brasileira busca o hexacampeonato mundial, e está há 20 anos sem saber o que é levantar uma taça da Copa do Mundo, o segundo maior jejum da história da escrete canarinho. A bola rola na Copa do Catar no dia 21 de novembro.

Foto: Seleção comemora goleada sobre o Chile no Maracanã, na despedida para o torcedor brasileiro – Lucas Figueiredo / CBF