Seleção Brasileira: Anthony foca em ajudar os companheiros

A Seleção Brasileira entra em campo na noite desta quinta-feira (7). Os comandados de Tite irão enfrentar a Venezuela, em Caracas. Assim como Raphinha, do Leeds United/ING, o atacante Anthony, do Ajax/HOL, poderá ter a primeira oportunidade de entrar em campo com a amarelinha, pelo time principal.

Para Anthony, ajudar é a palavra de ordem. Campeão olímpico em Tóquio, o jogador espera usar suas características para ajudar o técnico Tite. Ele também fez questão de ressaltar o orgulho em poder jogar ao lado de outros atletas de maior rodagem com a camisa da Seleção.

“Sou um jogador que trabalha muito todos os dias e não tenho pressa de chegar o meu momento. Posso ajudar o Tite com minhas características e espero somar muito ao grupo. Tem muitos jogadores que correspondem muito bem, muitos craques. Estou aqui para ajudar e aprender e ajudar a todos”, disse.

Em relação ao jogo, ele afirmou esperar trazer suas experiências com o Ajax para a Seleção. Anthony explicou que, na Holanda, seu time busca jogar com bastante posse de bola. Contudo, é ele pondera que é preciso ter paciência na hora de atacar. O atacante também disse não ter preferência por posição.

“Temos que ter paciência com a posse de bola, trabalhamos muito isso no Ajax e observando os jogos da seleção vejo que eles têm muita criatividade. Preciso esperar meu momento e ter paciência para atacar. Eu jogo dos dois lados, mais pelo direito mas se me colocar do esquerdo não tem problema nenhum”, prosseguiu.

Por fim, Anthony expôs seu “lado família”. Ele afirmou se orgulhar pelo fato de seu filho, ainda bebê, reconhecê-lo quando os jogos passam na televisão. Ele concluiu revelando que está vivendo um dos melhores momentos da carreira, após o título olímpico e convocação para a seleção principal.

“É o sonho de todos os jogadores vestir a amarelinha. É gratificante para mim e para a minha família. É um dos melhores momentos da minha carreira. Tenho muitas metas, quero conquistar títulos aqui na Seleção também, com humildade me firmar. Tenho muitas metas para este ano. Muito gratificante também ter um filho que vê você jogando”, completou.

Douglas Luiz convocado

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmar o corte do volante Casemiro, do Real Madrid/ESP, por problemas pessoais, o técnico Tite convocou Douglas Luiz, do Aston Villa/ING. A CBF confirmou que o atleta se apresentará diretamente em Barranquilla, na Colômbia, para se juntar aos demais atletas.

Agenda

O primeiro jogo do Brasil para a Data FIFA de outubro será nesta quinta, contra a Venezuela, em Caracas. A partida terá início às 20h30min (horário de Brasília). Em seguida, a Seleção Brasileira terá pela frente Colômbia e Uruguai. A partida contra os colombianos será no domingo (10), em Barranquilla, às 18h (horário de Brasília), enquanto o duelo com os uruguaios está marcado para as 21h30 (horário de Brasília) do dia 14, em Manaus.