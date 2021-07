Seis meses após participar da 1ª vacinação no Rio, moradora de Niterói atua como coordenadora em Paquetá

O dia 18 de janeiro de 2021 entrou para a história. Na ocasião, aconteceu a primeira vacinação contra Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu no Cristo Redentor e vacinou a enfermeira Dulcinéia da Silva. Mas Niterói se fez presente no evento, pois uma moradora da cidade participou do ato. Foi a também enfermeira Daniella Bittencourt. E em conversa exclusiva com o jornal A Tribuna, ela contou o que mudou na vida dela seis meses após participar da primeira imunização em solo fluminense.

Atualmente, ela é a coordenadora de imunização em Paquetá. Ou seja, é Daniella quem está na linha de frente dos profissionais que estão aplicando as vacinas em massa nos moradores da ilha. A medida faz parte de um estudo encomendado pela Prefeitura do Rio, que é onde a profissional trabalha como concursada desde 2012.

Sincera, a moradora do Centro de Niterói reconhece que os meses atuais tem sido “desafiadores e exaustivos diante do cenário que vivemos político e pandêmico”. E enfermeira relembra o duro período que foi a segunda onda, quando a doença “avançava mais que os calendários vacinais em alguns momentos”.

“A segunda onda foi um grande desafio. Dias de trabalhos mais exaustivos, horários extensos para oportunidade vacinal da população e o desgaste com autocuidado de proteção o tempo todo afim de proteger os familiares não vacinados. Momentos que não quero recordar, pois sou saúde pública e desejo a oportunidade de vacinação pra todos com brevidade, salvando vidas”, declarou.

Postagem que Daniella fez em um story no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

Atuação na Maré e no Parque Olímpico

Dois dias após participar da vacinação, Daniella foi a contemplada com a primeira dose da AztraZeneca em 20 de janeiro,. Atualmente, além de já ter recebido a segunda dose e trabalhar no estudo em Paquetá, ela também integra a equipe que coordena de imunização no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e vacinou os atletas no Parque Olímpico da Barra, na Zona Oeste.

Nascida e criada em São Gonçalo, moradora de Niterói há cinco anos e trabalhando na saúde pública do município do Rio, Daniella comenta de que forma vê cada cidade trabalhando no enfrentamento da pandemia.

“São gestões distintas e autônomas, com número de população diferente em cada caso. Sendo assim, os cenários sempre serão diferentes. Mas acredito que o autocuidado e educação social foi um marco em algumas estratégias. Por exemplo, Niterói com suas restrições pontuais realizadas com sucesso, com território possível de atuar, tem alcançado excelentes resultado. Já o município do Rio, com sua grandiosidade populacional e territorial, não parou suas estratégias sanitárias e de vacinação, avançando calendário e diminuindo as internações de forma grave”, comenta.

Lembranças de quando foi infectada e desabafo sobre negacionismo

Daniella também recorda quando foi infectada, em novembro de 2020, antes de ser vacinada. Até hoje ela tem sequelas da doença, como a perda de paladar, olfato e ainda sente cansaço acentuado. Embora não tenha ficado intubada, e ter ficado apenas um dia no hospital, a enfermeira admite ter sentido medo, pois precisou ter o suporte de oxigênio justamente no único dia em que ficou na emergência do Hospital Santa Marta, em Santa Rosa. Por isso, ela desabafa com quem ainda não se cuida ou rejeita ser vacinado.

“Acho que a população precisa ter uma educação social mais praticada, pois nós, profissionais da saúde, estamos exaustos e desgastados de tanto trabalho sem folga pra avançar. E muitos sequer se previnem”, desabafa.