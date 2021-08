Seis dicas de livros para comemorar o ‘Dia da Infância’ com muita cultura

Celebrado em 24 de agosto, o Dia da Infância lembra alegria e brincadeiras. E porque não aproveitar a data para falar da importância de estimular o prazer da leitura desde pequeno? Esse é um dos lemas da Editora Colli Books, que atua no segmento de literatura infantojuvenil.

Para comemorar este dia tão especial, a editora nos dá dicas de seis livros que prometem incentivar a cultura nas escolas e, com isso, contribuir com a infância de uma forma mais criativa, ajudando na formação básica dos pequenos leitores.

De acordo com Isa Colli, escritora e diretora da Colli Books, essa fase é de grande responsabilidade no processo de formação dos hábitos das crianças. “Como autora de livros infantis penso no desenvolvimento e transformação da criança, da infância para a adolescência. Minhas obras são livros paradidáticos que permitem uma linguagem lúdica, leve e que remete a assuntos que possam ser debatidos com os pequenos que eduquem e ao mesmo tempo levem ao mundo da imaginação”, comenta a autora.

Confiram 6 dicas de livros infantis que podem auxiliar no desenvolvimento dos pequenos leitores, além de divertí-los com ilustrações coloridas e animadas.

Luke, o Macaco Atleta – escrito por Isa Colli e ilustrado por Paula Kranz, o livro da Colli Books conta a história de Luke, um macaquinho muito preocupado com a saúde, que descobriu do outro lado das montanhas, na floresta em que morava, muitos animais obesos. Ao final, os pequenos se surpreenderão com um jogo de tabuleiro, que traz uma trilha de hábitos saudáveis, que fará a meninada se divertir ainda mais após a leitura.

Incêndio no Museu – o título da autora Isa Colli mostra às crianças a valorização do Museu Nacional, espaço tão importante, que um dia abrigou a família imperial e foi atingido por um trágico incêndio em 2018.

O Menino que descobriu as cores – resultado da parceria entre mãe e filho, Tais Faciolli e Tiago Vilariño, o livro conta a história de Jorginho, um menino esperto e curioso que descobre a magia das cores misturando três potes de tinta.

A Menina dos Cabelos de Alfenim – escrito por Fabiana Guimarães e ilustrado por Well Rosa, o livro fala sobre um assunto muito delicado, porém comum no dia a dia das crianças, em fase escolar, o piolho.

A Nuvem Floquinho – da autora Isa Colli, conta a história de uma nuvem ambientalista que, ao perceber as consequências das ações humanas para o planeta, se junta a outras nuvens para levar mensagens de conscientização e salvar a natureza.

O Sol que queria tomar banho de Lua – Fábula assinada pela autora Claudia Cataldi. Confira: Já imaginou se o sol resolvesse tomar o lugar da lua? Pois não é que um dia isso aconteceu! O mundo ficou de pernas pro ar e uma grande confusão de formou. Como será que vai acabar essa história?