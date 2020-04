Seis baleados em operação da PM no Morro do Castro

Nesta quarta-feira (01 de abril) o clima permanece tenso e o patrulhamento reforçado nas imediações da Morro do Castro, na divisa entre os municípios de Niterói e São Gonçalo, após uma operação realizada na tarde de terça-feira (31) que deixou saldo de pelo menos seis baleados, e segundo as primeiras notícias três mortos. Entre os feridos está um policial militar.

Pelas redes sociais moradores afirmaram que criminosos, em retaliação a ação policial realizada pelo Batalhão de São Gonçalo, teriam ordenado fechamento de um posto de saúde e alguns estabelecimentos comerciais que estavam funcionando mesmo com proibição por determinação das autoridades para conter o avanço do coronavirus.

Policiais explicaram que realizaram a operação com objetivo de reprimir o tráfico na localidade, e que apreenderam três armas, rádios comunicadores, e drogas durante a operação. Inicialmente surgiu a informação que após intenso confronto, os baleados teriam dado entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, Niterói. Mas o policial, ferido por estilhaços, e um homem não identificado foram atendidos no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) no Colubandê, São Gonçalo.

Pelas redes sociais, ainda na noite de terça-feira, foi postada a mensagem: “Boa noite. “Amanhã (quarta-feira) pelo fato ocorrido em nossa comunidade, não abrirá os comércios e o posto de saúde.. Três óbitos confirmados, dois hospitalizados, 1 em estado grave no CTI. As enfermeiras tiveram que realizar atendimento aos baleados da comunidade”. “Muitos familiares desesperados, foram mais de 6 baleados muita polícia, muito carro de bombeiro chegando. .um desespero…Começou o tiro, foi muito tiro.. O pessoal se jogou no chão. Um minuto depois estavam chamando as enfermeiras para socorrer”. “Foram 6 de uma vez só”. A secretaria municipal de Saúde de SG ainda não confirmou a informação sobre o fechamento do posto de saúde e a polícia por sua vez não divulgou o informe de mortos e feridos.

Em apuração…