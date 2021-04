Seguro de R$ 4,4 milhões cobrirá efeitos da vacina Pfizer

Um seguro privado internacional foi contratado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de cobrir a responsabilidade civil por eventuais eventos adversos da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer.O valor do seguro ficou em torno de R$ 4,4 milhões.

A contratação do seguro internacional com a Newline Underwriting Management Limited, por meio do Lloyds Broker The Underwriting Exchange Limited, foi publicado na sexta-feira (23) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

No mês passado, o governo federal brasileiro informou que previa investir 5,63 bilhões de reais na compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A vacina da Pfizer, que já tem o aval da Anvisa, será o terceiro imunizante a ser usado em solo brasileiro contra Covid-19, ao lado da CoronaVac e da AstraZeneca.

O governo deverá receber o primeiro lote de 1 milhão de doses da Pfizer na próxima semana.