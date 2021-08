Segurança pública em São Gonçalo na mira do MPRJ

A segurança pública na cidade de São Gonçalo sempre surge como uma questão sensível a ser debatida. Agora, a palavra de ordem é a integração entre instituições para garantir a tranquilidade da população. O Ministério Público Estadual (MPRJ) reuniu-se na quinta-feira (11) com o prefeito de São Gonçalo, capitão Nelson, e o secretário municipal de Ordem Pública, major David Ricardo Costa, para conhecer as politicas públicas de segurança que estão sendo implementadas no município.

O MPRJ apresentou sugestões para a criação de um gabinete de gestão integrada e um observatório de segurança pública na cidade. O gabinete prevê a atuação de um órgão colegiado formado pela Prefeitura, Secretarias responsáveis, Polícias militar e civil, Guarda Municipal, Ministério Público e Judiciário para traçar politicas integradas de gestão na área com base em evidências. Já o observatório municipal permite acompanhar e monitorar a violência e o crime, para melhor preveni-los e enfrentá-los.

Na apresentação, foram expostas pelo coronel Gilson Chagas, assessor da Coordenadoria-Geral de Segurança Pública DO MP, as metodologias de implantação das práticas e resultados positivos alcançados na redução de índices de criminalidade em municípios como Pelotas e Canoas (RS), Campinas (SP) e Niterói (RJ). Em seguida, o coordenador da COGESP/MPRJ, Reinaldo Lomba, fez uma análise sobre o que foi sugerido.

“Contamos com uma boa receptividade do prefeito de São Gonçalo nas propostas encaminhadas. São Gonçalo reúne uma das maiores populações do estado, com questões de segurança que destoam de outras regiões. A Prefeitura tem demonstrado empenho em desenvolver políticas na área, com foco muito claro na prevenção e na articulação com outros órgãos para garantir o direito de ir e vir dos gonçalenses, o que está em sintonia com as diretrizes do SUSP e do Plano Nacional de Segurança Pública. Se a proposta for consolidada no município, pretendemos sugerir aos demais Centros de Apoio que direta ou indiretamente tratem da temática que participem do projeto”, disse Reinaldo.