Segurança Presente terá mais 150 policiais por dia em São Gonçalo

A cidade de São Gonçalo anunciou, na manhã desta sexta-feira (11), a ampliação do patrulhamento do programa Segurança Presente na cidade. O Município, que já conta com 174 agentes diários atuando no programa, passará a ter mais 150, totalizando 324 policiais por dia nas ruas, chegando próximo de dobrar o efetivo total.

O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro (PL), durante evento realizado na sede do programa na cidade, no bairro Estrela do Norte. A cerimônia contou com a presença do prefeito Capitão Nelson (PL) entre outras autoridades. O Segurança Presente atua em áreas urbanas da cidade, diariamente, entre 5h e 23h.

No evento, o governo estadual também comemorou a redução de índices de criminalidade desde a implantação do projeto no município. Crimes como roubo de carga reduziram em 82%, já roubos de rua recuaram em 48%, enquanto roubos de veículos diminuíram 61%. Letalidade violenta apresentou recuo de 78%. O governador apontou a segurança como fator fundamental para fomentar a economia.

“Fico feliz que, hoje, a gente está podendo anunciar que, além dos 174, a partir de hoje (sexta), terão mais 150 agentes, praticamente dobrando o São Gonçalo Presente para que a gente possa diminuir mais ainda esses índices. Para uma empresa se instalar em São Gonçalo é preciso segurança, mobilidade e saúde. Nenhuma empresa séria se instala numa cidade que não tenha isso”, disse.

Governador Cláudio Castro destacou parceria que tem realizado com o prefeito Capitão Nelson – Fotos: Vitor d’Avila

Castro frisou que o quesito segurança pública é um quesito delicado de se resolver em São Gonçalo, mas afirmou que o trabalho nesse sentido tem sido bem sucedido, por meio da atuação das forças de segurança na cidade. Em seguida, o governador destacou a parceria que tem formado com Capitão Nelson, que é seu correligionário.

“Se São Gonçalo quer ser ajudada de verdade, é preciso que o governo municipal me ajude com os projetos. Uma das maiores demandas de São Gonçalo sempre foi a segurança pública. Me causa muita felicidade ver que esse é um problema difícil de resolver, mas que, com essa parceria, estamos solucionando, quem faz segurança é o policial que está ‘na ponta'”, prosseguiu.

O prefeito Capitão Nelson agradeceu ao governador pelo reforço no patrulhamento da operação Segurança Presente. Já o subtenente PM Machado, que é coordenador da operação no Município, frisou o trabalho de polícia de proximidade e a integração com outras forças como a Secretaria Municipal de Ordem Pública e o 7º BPM (São Gonçalo).

“Mais uma vez agradeço ao governador por tudo o que tem feito pela cidade. Hoje viemos trazer muito boas notícias para a população gonçalense”, disse o prefeito. “A gente realiza um trabalho muito sério na cidade, interagindo com a Secretaria de Ordem Pública e o 7º Batalhão, trazendo a filosofia da polícia de proximidade”, completou o subtenente.

Cronograma de investimentos

O governo municipal aproveitou o evento para falar sobre o cronograma de investimentos previsto para os próximos anos na cidade, em parceria com o Estado. De acordo com a Prefeitura, serão R$ 86,3 milhões na área da saúde, R$ 347 milhões em infraestrutura e R$ 13 milhões no Restaurante do Povo, que irá funcionar em Alcântara. Capitão Nelson ainda recordou dos R$ 1 milhão que a cidade receberá da privatização da Cedae, o que deve gerar cerca de R$ 750 milhões de investimentos em saneamento.

“O governador Cláudio Castro está ajudando pra caramba (sic). Não adianta os poderes caminharem cada um para o lado porque é a população que fica sem serviço. A gente tem que caminhar junto. Até o mês de junho vamos entregar um centro de imagem. Nós também vamos ter uma unidade hospitalar com 200 leitos e fazer, no mês que vem, a primeira cirurgia oncológica no Hospital Municipal Luiz Palmier”, completou Capitão Nelson.