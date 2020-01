Segurança Presente em São Gonçalo: Prefeitura confirma projeto para janeiro

Wellington Serrano

A Prefeitura de São Gonçalo confirmou que o Projeto Segurança Presente será inaugurado na cidade no dia 24 deste mês em Alcântara e no Centro.

“Sim, serão 40 policiais para o Centro de São Gonçalo e outros 40 para Alcântara. A verba para o pagamento deste programa virá da Alerj”, disse em nota o Executivo gonçalense.

O anuncio foi feito nesta última quarta-feira (15), pelo secretário de Governo e responsável pelo programa Segurança Presente, Cleiton Rodrigues, em uma reunião no Palácio Guanabara.

A implementação do projeto de segurança no município de São Gonçalo seria uma reivindicação do deputado Estadual Capitão Nelson (PSL). Após reuniões com o Governador Wilson Witzel (PSC), a determinação foi dada e o programa ‘Segurança Presente’ agora também estará atuando na cidade a partir da data estipulada.

“Era uma reivindicação antiga, para que isso (o programa ‘Segurança Presente’) fosse implementado no município de São Gonçalo, que está carente de uma série de outras coisa, mas principalmente de segurança pública”, explicou o deputado estadual, Capitão Nelson.

Já o prefeito José Luiz Nanci (Cidadania) agradeceu o empenho dos deputados Capitão Nelson e do presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, em ajudar a cidade. “É importante essa parceria entre o poder legislativo e o executivo para que nossa população seja beneficiada. Contamos com a atuação do projeto na melhoria do policiamento ostensivo em nossas vias”, disse o prefeito.