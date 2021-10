Segurança Presente de Niterói completa um mês sob comando do Governo do Estado

A Operação Segurança Presente de Niterói completa neste domingo (3) seu primeiro mês sob a gestão do Governo do Estado. Além da mudança administrativa, a operação teve um aumento da área de atuação passando a patrulhar a Região Oceânica até Pendotiba e todo o orçamento da Operação está sendo custeado pelo governo do estado.

Em relação aos resultados, neste primeiro mês, foram realizadas 37 prisões de suspeitos e cinco foragidos da justiça capturados com mandados de prisão em aberto. Dentre os presos estão o chefe do tráfico da comunidade Coronel Leôncio, no Complexo do Santo Cristo, que já possuía várias anotações criminais e um dos líderes de roubos de carga na cidade, também com várias passagens pelo mesmo crime.

Durante o período houve queda nos índices de criminalidade no município, em comparação ao mesmo período do ano passado. Mesmo considerando que em 2020 a cidade estava com um fluxo menor de pessoas devido a pandemia da Covid-19, ainda assim comparando com este ano não houve registro de roubo a estabelecimento comercial desde que o Governo assumiu o Segurança Presente de Niterói. Houve queda também nos roubos de veículos, redução de 75% e o de pedestres em 71%. Todos os dados foram obtidos pela ferramenta ISPGEO, apurados dentro do horário e área de atuação da Operação, mas ainda não foram consolidados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).

Fotos: Magno Segllia

– O Segurança Presente tem demonstrado sua importância na redução dos índices de criminalidade e o nosso compromisso, sob a orientação do Governador Cláudio Castro, é fortalecer ainda mais o programa. Estamos equipando e valorizando os nossos policiais e agentes da melhor forma para garantir que a população seja alcançada de forma imediata e se sinta cada vez mais segura e protegida. No caso específico de Niterói, completamos este primeiro mês com a expansão para a Região Oceânica e Pendotiba, e vamos seguir avançando – destacou o secretário de Governo, Rodrigo Bacellar.

Reforço chega em Outubro

Ainda esta semana a Operação Segurança Presente de Niterói terá reforços. O programa da Secretaria de Estado de Governo receberá mais 20 motocicletas para complementar o seu patrulhamento. A equipe passará a contar, diariamente, com 50 motocicletas no município.

O efetivo também ganhará reforço este mês. Assistentes sociais se somarão aos policiais e agentes civis. O serviço social tem a função de resgatar a cidadania de quem necessita. Os atendimentos sociais incluem auxílio para retirada de documentos, encaminhamento para abrigos e centros de recuperação, ajuda para sair das ruas e retornar ao convívio familiar, entre outros.

A Operação realiza patrulhamento em Icaraí, Santa Rosa, Centro, Barreto, Fonseca, São Francisco, Charitas, Jurujuba, Região Oceânica e Pendotiba. O policiamento é feito diariamente a pé, de moto, em viaturas e motocicletas das 5h às 2h.