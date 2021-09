Segurança Presente comemora 200 detenções em São Gonçalo

Com seis meses de operação expandida, o programa Segurança Presente comemora uma expressiva marca em São Gonçalo. No sábado (25), o programa alcançou a marca de 200 criminosos retirados das ruas através de ações de patrulhamento diárias, atuando de forma estratégica nos principais pontos de grande movimentação na cidade. Desde a expansão da operação já foram efetuadas 106 cumprimento de mandado de prisão e captura de foragidos e 94 prisões em flagrante.

Em seis meses de atuação com rondas rotineiras, já foram registradas ocorrências por recuperação e apreensão de veículo, tentativa de homicídio, roubo, receptação, desobediência, apreensões de celulares com restrições na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e porte de drogas para consumo, além de injúria, pichação a edificação ou monumento público, desobediência, crimes ambientais e de trânsito, uso de documentação falsa, lesão corporal, resistência qualificada, estupro de vulnerável, recuperação de carga roubada e tentativa de furto.

Para atuação nas vias da cidade, todos os agentes recebem treinamento especializado para atuarem durante o patrulhamento, preservando sempre a segurança dos pedestres e comerciantes, além de atuarem em ações rotineiras, como auxílio a transeuntes. Em algumas ações especiais, o serviço social do programa – que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social no município – é acionado.

O secretário da Ordem Pública, Major David Ricardo, destaca o sucesso da operação na cidade e garante que os resultados positivos irão garantir mais segurança para a população gonçalense.

“Trabalhamos com o policial a proatividade, a abordagem com a aproximação da sociedade. Quando aceitamos esse desafio, queríamos implementar algo qualificado, que o gonçalense não conhecia, uma forma de atuação diferenciada, em que o policial é bem rigoroso e, ao mesmo tempo, procura tratar o cidadão com extrema educação, com respeito. Acreditamos que já conseguimos passar para o cidadão uma sensação de segurança, mas sabemos que temos muito a alcançar, muito a progredir e a população pode ficar tranquila que o programa irá ser cada vez mais eficiente, proativo, atuante, para que possa devolver a segurança dos gonçalense”, disse o secretário.

O patrulhamento ostensivo é feito entre o horário das 5h às 23h, sendo realizado através de motos e viaturas, exclusivamente em áreas urbanas de grande movimentação e concentração de estabelecimentos comerciais. Além disso, a operação conta com o apoio do Disque São Gonçalo Presente, um canal de atendimento para a população gonçalense.

É possível enviar denúncias sobre ocorrências policiais através do whatsapp (21) 98251-330, que fica disponível das 5h às 23h, sendo monitorado diariamente pela central de atendimento, na base da secretaria, na Estrela do Norte.