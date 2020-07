Segurança é preso por matar cliente de bar em SG

Ontem pela manhã policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e Maricá (DHNISG) prenderam Wanderson Jardim de Castro. O jovem de 27 anos possuia um mandado de prisão pelo crime de homicídio por motivo fútil. Wanderson foi encontrado na casa da namorada, no bairro de Monjolos, em São Gonçalo.

Em 2018, o jovem de 27 anos era segurança de um bar no Laranjal. No local acontecia um evento de pagode e a vítima tentou entrar no estabelecimento. Wanderson discutiu com a vítima por acreditar já ter terminado a programação e atirou contra ela fugindo em seguida.

Encontrado com uma pistola calibre 635, uma réplica de pistola e munições de calibre 38, o jovem também responderá ao flagrante por ter sido encontrado com os objetos. Wanderson permanece à disposição da justiça.