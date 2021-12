Segurança é presente no Natal

Com a chegada das festividades de final de ano, o movimento do comércio naturalmente aumenta. Entre a população, sempre circula o temor de que “no natal os assaltos aumentam”. Pensando nisso, forças de segurança estão com planejamento a fim de aumentar a sensação de tranquilidade a clientes e comerciantes nesta época do ano, para que as compras aconteçam sem incidentes.

No dia 30 de novembro, o jornal A TRIBUNA trouxe reportagem sobre a aceitação da “Operação Papai Noel”, em Niterói, que conta com a integração entre Polícia Militar, Proeis e Segurança Presente. Cabe salientar que a cidade não é a única a contar com reforço no patrulhamento. Municípios como São Gonçalo e Maricá também adotaram a iniciativa.

A Prefeitura de São Gonçalo informou que a Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal, iniciou no dia 4 dezembro a operação, também batizada como “Papai Noel”. As ações estão sendo realizadas no Centro e em Alcântara, reforçando o patrulhamento ostensivo pelas vias principais, auxiliando os condutores e pedestres nas questões de trânsito e priorizando a segurança dos moradores.

São 41 guardas municipais por dia atuando nas principais vias, com auxílio de 10 veículos, entre carros e motocicletas, no horário de 9h às 22h. Um ônibus da Guarda Municipal também fica sediado no calçadão de Alcântara durante todo o mês de dezembro, garantindo a segurança da população que for às compras durante esse período natalino.

Além disso, o município conta com reforço no policiamento através do São Gonçalo Presente, ligado à Secretaria de Ordem Pública, com o auxílio de 160 agentes por dia, realizando patrulhamento ostensivo, com motos e viaturas, exclusivamente em áreas urbanas de grande movimentação e concentração de estabelecimentos comerciais, das 5h da manhã às 23h.

Em Maricá, o governo municipal, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), informou que mantém efetivo de 136 agentes (guardas municipais e policiais do Proeis), atuando diariamente em toda a orla da cidade, com apoio de 17 viaturas, para a Operação Verão, que começou em outubro.

O efetivo foi reforçado com mais 40 vagas para policiais militares do Proeis a partir desta sexta-feira (10), visando promover a segurança do Natal Iluminado, com rondas ostensivas nas principais praças e pontos turísticos da cidade, além do ordenamento do trânsito.

A Seop conta ainda com 130 câmeras do CIOSP para monitorar a cidade e orientar as equipes que estarão nas ruas, de dia e de noite, de forma técnica e inteligente. Cabe destacar que a Secretaria tem alinhado ações preventivas e ostensivas nos bairros com incidência criminal a fim de proporcionar maior segurança à população juntamente com a 6ª CIA/PMERJ.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar a fim de saber como está sendo feito o planejamento a nível estadual. No entanto a corporação não havia respondido.

Em Niterói

Conforme já noticiado por A TRIBUNA, em Niterói houve reforço nas principais áreas comerciais da cidade, localizadas no Centro e Icaraí, além de pontos estratégicos da Região Oceânica. Também haverá atenção com a prevenção a crimes como roubos de rua, veículos e carga. Aproximadamente 100 guardas municipais e 120 policiais militares estão mobilizados para garantir a tranquilidade nas compras de fim de ano.