Segurança de Orochi, PM de São Gonçalo é preso

Dois seguranças do rapper Flávio César Castro, o Orochi, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ambos são policiais militares que atuam, respectivamente, no 5º BPM (Praça da Harmonia) e no 7º BPM (São Gonçalo). As prisões são desdobramento da ação de busca e apreensão contra o artista.

Durante a operação, um dos policiais afirmou ser dono de uma das armas filmadas e que possuía o registro dela. Já o outro agente disse ser proprietário do automóvel onde a arma foi encontrada. A 127ª DP (Armação dos Búzios) arbitrou fiança no valor de R$ 5 mil para cada agente. Os policiais pagaram o valor e irão responder em liberdade.