Segurança acusado de racismo na Região Oceânica presta depoimento

Dois funcionários da unidade do Supermarket de Piratininga, Região Oceânica de Niterói, foram ouvidos pela Polícia Civil. A 81ª DP (Itaipu) investiga suposto racismo contra o vendedor ambulante Haroldo Barbosa, no dia 26 de setembro deste ano, quando a vítima fazia compras no supermercado.

Prestaram depoimento na delegacia o segurança que, segundo Haroldo, teria praticado o ato, além do gerente da unidade. As identidades deles não foram divulgadas pela polícia. A equipe de investigação informou que imagens de câmeras de segurança do supermercado já foram coletadas.

Contudo, não foi divulgado pela delegacia o conteúdo dos depoimentos e a data em que eles aconteceram. De acordo com a 81ª DP, o procedimento está em fase de conclusão. Investigações do tipo costumam levar até 30 dias.

Haroldo fez boletim de ocorrência na Polícia Civil – Foto: Divulgação

Denúncia

O ambulante Haroldo Barbosa, de 49 anos, morador de Piratininga, afirma ter sido acusado injustamente de furto, na última segunda-feira (29), enquanto fazia compras na unidade do Supermarket do bairro. A vítima registrou boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima afirma que havia passado no caixa parte de suas compras, quando notou que havia esquecido de comprar guloseimas que levaria para o neto. Haroldo afirmou ter retornado ao supermercado e passado o restante dos itens. No momento em que saía, ele afirma ter sido abordado de forma truculenta por um dos seguranças.

Na ocasião, o Supermarket enviou a seguinte nota:

“Nós, da Rede Supermarket, lamentamos muito o que o cliente informa ter acontecido. Repudiamos qualquer manifestação de racismo, vinda de quem quer que seja, e estamos apurando os detalhes do caso para tomar as providências cabíveis. A prática do crime de racismo contraria os valores e diretrizes de nossa rede. Reforçamos nosso compromisso com o cliente em oferecer atendimento com excelência.”