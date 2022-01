Segundo suspeito de matar PM em Maricá é preso

A polícia prendeu, nesse domingo (2), em Maricá, o segundo suspeito de envolvimento na morte do policial militar Alex Correa Pereira. O crime aconteceu na última terça-feira (28), quando o agente foi atacado a tiros no distrito de Itaipuaçu. Ele chegou a ficar internado, mas acabou morrendo na sexta-feira (31).

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), o batalhão recebeu informações de que o suspeito estaria escondido em uma casa no bairro do Barroco, que também fica em Itaipuaçu. Foi organizada uma ação conjunta com a 82ª DP (Maricá), que já havia emitido um mandado de prisão contra o acusado, que tem 62 anos de idade.

Chegando ao imóvel, os agentes afirmam terem sido recebidos pela companheira do suspeito. Ela foi questionada e, inicialmente, negou que o acusado estivesse na casa. No entanto, ao perceber que a residê3ncia estava cercada pela polícia, o homem se entregou a recebeu voz de prisão.

O suspeito foi conduzido á 82ª DP, onde foi formalizada a prisão. Na distrital, os policiais descobriram que o homem possui passagens anteriores pela polícia. Ele já respondeu criminalmente por exercício ilegal da profissão e crimes contra a fauna. A distrital continua investigando mais detalhes sobre a morte do PM.

Policiais do 12º BPM realizaram prisão – Foto: Arquivo/A Tribuna

Sepultamento

O corpo de Alex foi sepultado no último sábado (1º), no Cemitério Municipal de São Gonçalo. Ele morreu após ficar três dias internado no Hospital Municipal Conde Modesto Leal. O militar era lotado no 4º BPM (São Cristóvão). O agente estava desde o ano de 1996 na PM e deixa esposa e filho.

Outro preso

Outro suspeito de cometer o crime contra Alex foi preso, na última quarta-feira (29), em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O homem, que tem 58 anos e possui passagens pela polícia, foi achado após levantamento de informações do setor de inteligência da PM.

Segundo informações da investigação, no dia do crime, o policial estava conversando com pessoas conhecidas próximo a um terreno baldio. Um automóvel, onde estariam os suspeitos, passou atirando, atingindo o agente. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia.