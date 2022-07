Segundo suspeito de matar advogado em Niterói é preso em Barra Mansa

Foi preso na manhã desta quinta-feira (07) o segundo suspeito na morte do advogado Carlos Daniel Dias André, de 41 anos. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo encontraram Isaquiel Geovanio Fraga em uma residência localizada em Barra Mansa. A cidade faz fronteira com São Paulo, e também é perto de Minas Gerais.

Com o suspeito, foi encontrado uma réplica de arma de fogo. Os agentes ainda acreditam que o suspeito se escondia na cidade, e tinha a intenção de fugir para outro estado.

Carlos Daniel foi assassinado a tiros no Cafubá, em Niterói, na frente do filho. Segundo os investigadores, Isaquiel eram quem pilotava a moto, enquanto o atirador efetuou os disparos no carro blindado do advogado. O filho da vítima estava no banco do carona, mas sobreviveu a investida.

Apontado como autor dos disparos, Rodrigo Coutinho Palome foi preso em junho. Quando prestou depoimento, ele chegou a mentir sobre a identidade do comparsa, mas a investigação chegou até Isaquiel na coautoria do crime. Outro homem, que foi preso junto com Rodrigo, continua sob custódia por possível envolvimento no assassinato. Os investigadores acreditam que o caso estava sendo planejado a meses.

Isaquiel já possui passagem por assassinato e cumpriu pena na mesma prisão que Rodrigo Coutinho Palome. Antes de ser encontrado em Barra Mansa, onde foi preso, ele se escondeu no Rio de Janeiro, e passou por Paraty.