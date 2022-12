Segundo o Inmet Brasil teve o mês de novembro mais frio dos últimos 46 anos

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de novembro de 2022 foi o mais frio dos últimos 46 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As baixas temperaturas foram destaque durante a primavera por causa do ar frio de origem polar que avançou pela Região Sul e alcançou áreas do centro do país no início do mês, ocasionando queda nas temperaturas, eventos de geada e até registro de neve.

A massa de ar frio também foi responsável por desvios negativos de temperatura na parte leste do Brasil.

A temperatura média observada nas estações meteorológicas do instituto em todo o país, o mês de novembro de 2022 foi o mais frio desde 1976.

Ainda de acordo com o Inmet, durante a primavera de 2022 as chuvas foram acima da média em quase todas as regiões brasileiras.

Segundo o instituto, a massa de ar frio também foi responsável por esses dias chuvosos durante o período.