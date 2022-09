Segundo autoridades, falta de registros de ocorrência atrapalha trabalho em Niterói

Encontro debateu a segurança pública ontem na sede da CDL-Niterói

Na manhã desta quinta-feira (15), aconteceu na sede da Câmara dos Dirigentes de Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança. O objetivo do encontro foi discutir o índice de criminalidade, arrombamentos e aumento de furtos no município. Estiveram presentes representantes dos lojistas, da Prefeitura, das polícias Civil e Militar, além de membros do Conselho.



Durante o encontro foram apresentado os dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP), com indicativo de queda da violência na cidade caiu comparada ao ano de 2019, que antecedeu a pandemia, com registros de sete roubos a estabelecimentos até julho de 2022.

“De fato não podemos mentir que este tipo de crime tem acontecido quase que diariamente, mas quando olhamos os números comparados a 2019 que antecede a pandemia, eles eram de mais de 5 mil crimes mensais, de acordo com o ISP. Não é o Conselho que esta inventando”, explicou Francis Leonardo, presidente do Conselho.



Diante de dados fica o desafio de compreender o que ocorre em Niterói, já que muitos comerciantes e moradores denunciam os furtos e arrombamentos constantes, principalmente sobre infrações que ocorrem em horários específicos, entre 2h e 6h, uma brecha achada pelos marginais, pela diminuição do policiamento.



Uma dessas vítimas foi o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Leste Fluminense (Abrasel), Sandro Pietobelli. Ele relata que o setor tem sofrido diariamente com esses atos

‘É um problema monstruoso e precisamos unir todos os departamentos de segurança publica e serviço social. Em menos de dois meses, dois estabelecimentos dos quais sou sócio foram arrombados mais de uma vez.

Na ocasião em um foi furtado, tampa metálica do quadro elétrico R$ 250, uma bomba de água R$ 900, além de reparos: hidráulico e elétrico, com custo de R$700. Tive também que investir em grades de ferro para proteger portas e janelas, no valor de R$ 2,9 mil para tentar nos prevenir de novos furtos. Enquanto no outro o prejuízo chegou a R$11,1 mil. Havia dinheiro de troco no caixa, celular com WhatsApp da empresa, tablets das cartas de vinhos, bebidas diversas, equipamentos danificados”, contou.



Entre os assuntos abordados, havia em comum entre os representantes da segurança a necessidade e importância do registro das ocorrências. Segundo o major Amaral, subcomandante do 12º Batalhão (Niterói), esses casos de furtos e arrombamentos não têm sido registrados pelos comerciantes.

“No caso de um vídeo de furtadores invadindo um restaurante em Icaraí, por exemplo, a tropa os identificou, abordou esses suspeitos que foram encaminhados para delegacia. Porém não havia registro de ocorrência (RO). Agora, a delegacia vai chamar as vítimas para reconhecimento e só depois montar o inquérito. Eles estão em liberdade”, informou o major.



Questionado sobre o menor policiamento na madrugada, ele afirmou que já implementaram reforços.

“Mais cinco viaturas já estão fazendo a ronda na área de Santa Rosa, Icaraí e Centro durante a madrugada. Equipes fixas estão na Rua Ator Paulo Gustavo, mas essas ações serão mesuradas semanalmente, pois o crime é dinâmico, não é estático. Pode ser que semana que vem ele mude de Santa Rosa para o Fonseca, aí haverá o remanejamento da equipe. Vamos alternando a segurança até que esses elementos, já identificados sejam presos”, explicou



Segundo o presidente do Conselho Francis Leonardo, o programa Segurança Presente foi um divisor de águas na cidade. No entanto, ele cobra soluções mais efetivas, como a realização de concurso público, por exemplo.



“Existe uma Niterói antes do Segurança Presente e outra depois, mas está claro que soluções paleativas não resolvem. Se eu inventar, por exemplo, o ‘Segurança Presente 2’, de onde virá o efetivo? Essa mão de obra humana é o policial, o efetivo da cidade está muito apertado. No Estado são por volta de 42 mil servidores policiais para uma população de mais de 5 milhões. Precisamos voltar a falar de concurso público para ambas polícias: Civil e Militar. Temos equipamentos, viaturas, combustível, mas faltam o aparato humano”, concluiu.