Segunda quinzena do Arte na Rua apresenta cardápio variado

Foto: Dyone Valeriano

A segunda quinzena de junho apresenta, no projeto Arte na Rua, uma grande diversidade de estilos, gêneros musicais e artistas de Niterói. Alguns deles mais novos, outros mais experientes, mas todos fazem shows de uma hora nos quatro pontos de resistência musical na cidade. O projeto Arte na Rua, realizado pela Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e Fundação de Arte de Niterói (FAN) e a entrada é sempre gratuita.

No Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, no dia 18 de junho, sábado, a partir das 11h teremos show da banda Twoone.

No mesmo dia, só que no Horto do Fonseca, se apresenta João Torrado, às 16h. Domingo, dia 19, às 13h, haverá o show de Jair Silva no Horto do Barreto, enquanto às 17h do mesmo domingo, no Rolerzão de Piratininga, quem toca é Dyone Valeriano.

Fechando a programação da segunda quinzena do mês Victor Sávios faz o Tributo a Tim Maia na varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno dia 25, sábado, às 11h. Também no dia 25 tocam no Horto do Fonseca, às 16h os músicos da banda Planoterra. Já no dia 26, domingo, às 13h, no Horto do Barreto quem toca no palco do projeto Arte na Rua é o Trio Forrozeiro, enquanto no mesmo domingo, ás 17h, é a vez de Paulo Ciranda convidando Pedro Braga.

O evento Arte na Rua mostra o quanto a cultura influencia no desenvolvimento da cidade e da população, por meio da ocupação dos territórios públicos, com apresentações gratuitas em diferentes linguagens.

É uma opção cultural que afirma o potencial criativo de Niterói e aproxima as pessoas de todas as faixas etárias de nossas atividades musicais. Em nove anos de atuação, o projeto já passou por diversos bairros, percorrendo de norte a sul o território niteroiense. Foram contempladas mais de quatro mil apresentações, distribuídas entre música, teatro, dança, circo, arte-educação, entre outras.

Os artistas

Twoone

Formada em 2017, a banda tem um repertório calcado em releituras para composições consagradas de artistas como Maroon 5, Oasis, The Police, Tears for Fears, Pink Floyd e Bob Marley, e entre outros. Com arranjos inspirados no lounge jazz, agrada tanto aos fãs do rock, quanto aos do jazz e do pop. A banda conta com Jorge Mathias (voz e baixo), Renato Soares (voz e guitarra) e Ayres d’Athayde (bateria), todos com vasta bagagem no cenário musical.

Victor Sávios

Victor Sávios, também conhecido como Tributo Oficial do Tim Maia, é natural de Niterói – Rio de Janeiro, e desde 2010 espalha pelo Brasil e o mundo a grande obra deixada pelo “síndico” da MPB. O Tributo “Do Leme ao Pontal” já percorreu 12 estados brasileiros, as maiores emissoras e rádios do país, e em 2014 contou com uma turnê internacional na África do Sul. Durante o seu show, o Victor relembra os grandes sucessos e pensamentos do Tim, interpretado entre 1 e 2 horas de apresentação, tudo isso devidamente caracterizado e com um timbre de voz de impressionar. É uma viagem no tempo. Não perca a chance de cantar, se emocionar e ouvir de perto os sucessos de um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos na voz do talentoso Victor Sávios, que conquista fãs e seguidores por onde passa.

João Torrado

João Torrado, músico, nascido em Minas, mas criado em Niterói, estreou no cenário musical nos anos 90, com vasto repertório que vai do MPB ao Pop, tocando e cantando com uma sedutora voz na cidade de Niterói, João Torrado colecionou fãs. Em lendários bares e restaurantes como JP, Dom Roalle, Nó na Madeira, Pau Brasil e shoppings variados de toda a cidade, encantou o público niteroiense, mesclando clássicos como Djavan, João Bosco, Chico Buarque, entre tantos outros com o pop de Nando Reis, Skank, Capital Inicial, Natiruts e muitos outros grandes sucessos nacionais. Com um repertório amplo musical, João Torrado hoje expande seu trabalho musical por toda cidade de Niterói, levando alto astral, cultura, diversão e música boa para o público niteroiense carioca

Planoterra

Planoterra é um projeto de rock alternativo criado em 2019 no Rio de Janeiro. A banda é composta por Leo Burity, Danilo Medeiros, Paulo Segalote e Chicko Pinheiro e já conta com 2 singles (Sinal Fechado e Rádio) lançados em todas as plataformas de streaming.

Jair Silva

Nascido e criado no Fonseca, em Niterói, Jair Silva teve como seu primeiro incentivador musical seu tio avô, Oswaldo Oliveira – “Seu Tita”, violinista e seresteiro de mão cheia, que lhe ensinou os primeiros acordes do violão. Aos 12 anos de idade teve contato com as rodas de samba promovidas em Niterói e no mesmo momento foi presenteado pelos pais com um instrumento logo se tornou inseparável, que foi cavaquinho. Desde então se tornou figura conhecida nas rodas de samba de Niterói e São Gonçalo. Integrantes de grupos como Nossa Arte, Traja Branca, Partido Carioca, Terreiro da Vovó, entre outros, atuou no projeto “Samba no Morro”, tendo o privilégio de acompanhar Dona Ivone Lara, Dudu Nobre, Marquinhos Diniz, etc. Seu talento pode ser acompanhado em várias rodas de samba da cidade.

Trio Forrozeiro

O Trio Forrozeiro, como o próprio nome já diz, é um trio de forró, formado por três amigos músicos: Cadu Canto (violão e backing-vocal), Carlinhos Thomaz (zabumba e backing-vocal) e João Bragança (triângulo e voz principal). A banda é de Niterói, e foi formada em maio de 2021, pelo desejo de tocar forró num período pós-pandêmico. O trabalho conta com a influência de grandes nomes na montagem do repertório, como Alceu Valença, Dominguinhos, Fagner, Luiz Gonzaga, entre muitos outros. Trio Forrozeiro surgiu juntamente com a idéia de fazer uma festa Junina, e uma vez que os ensaios começaram, este forró foi levado para as ruas da região oceânica, e em pouco tempo muitos convites começaram a surgir para o trio, que logo cativou o coração de muitos amantes de forró pela região.

Dyone Valeriano

A cantora Dyone Valeriano começou com a música na infância, em igreja evangélica, na cidade de São Gonçalo, onde nasceu. Na idade adulta, ao se mudar para a cidade de Niterói, participava de eventos de poesia e música. Começou a fazer eventos em São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro (e em Minas Gerais, se apresentou em um casamento). Trabalha com jazz, bossa nova, blues, MPB, R&B, pop rock, rock e samba. Já se apresentou no Hotel Sheraton no Leblon; Churrascaria Fogo de Chão, em Botafogo e na Barra; além do Teatro Arena CCS na UFRJ, do Aeroporto Santos Dumont e da Biblioteca Parque Estadual. Em 2018 fez uma apresentação no Shopping São Gonçalo como uma das ganhadoras do concurso “Voz de Ouro”. No mesmo ano gravou o jingle das lojas Leader. Em 2019 deu uma entrevista para a Rede Record de televisão, sendo entrevistada pelo repórter Amin Khader em um concurso de Miss Internacional das cidades de São Gonçalo e Niterói, no qual foi convidada para cantar. Em 2020 ganhou prêmio no programa do Ratinho (SBT), e em dezembro do mesmo ano, retorna como uma das melhores atrações de 2020.

Paulo Ciranda convida Pedro Braga

Músico, compositor e cantor com mais de 40 anos em atividade, Paulo Ciranda tem um vinil e cinco CD’s lançados. Foi integrante do Grupo Terra Solem, de São Caetano (SP), até 1980. Participou do Grupo Forró Bem Te Vi, com o qual gravou um CD. Fez participação em vários festivais de música pelo Brasil. Ganhou 1⁰ Lugar em São Fidélis, Itaocara, Miracema e Rio de Janeiro, além de outros prêmios em Alegre, Campos dos Goytacases, Macaé, Volta Redonda, Rio das Ostras, Barueri, Cordeiro e Boa Esperança.

Em seu currículo constam gravações com Dalto, Amelinha, Marcos Sabino, Margareth Menezes, Byafra, entre outros. Também participações nos programas de TV Som Brasil (Globo), Ciranda (TVE-RJ), Feira de Cultura (TV Cultura), Empório Brasileiro (SBT). Já realizou a pesquisa musical para a minissérie “Zumbi, o Rei dos Palmares” (Rede Brasil)

Participou dos shows em homenagem aos 100 anos de Vinícius de Moraes na Casa da Gávea, no Teatro Municipal de Niterói e no Bar Vinícius (RJ), Show Marco 60 no Teatro Municipal de Niterói. Continua ativo produzindo Arranjos, Gravações de CDs e Vídeos no Espaço Cirandarte e realizando apresentações ao vivo.

SERVIÇO (Segunda quinzena do mês):

Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Campo de São Bento (sábado, 11h)

18/06 – Twoone

25/06 – Victor Sávios – Tributo a Tim Maia

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n – Icaraí, Niterói

Horto do Fonseca (sábado, 16h)

18/06 – João Torrado

25/06 – Planoterra

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca

Horto do Barreto (domingo, 13h)

19/06 – Jair Silva

26/06 – Trio Forrozeiro

Endereço: R. Dr. Luiz Palmier, s/n – Barreto

Rolerzão de Piratininga (domingo, 17h)

19/06 – Dyone Valeriano

26/06 – Paulo Ciranda Convida Pedro Braga

Endereço: Praia de Piratininga, na altura da Praça do Delírium.