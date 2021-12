Segunda parcela do 13º salário movimenta a economia

A data limite para pagamento da segunda parcela do 13º salário dos trabalhadores foi na segunda-feira (20). E a injeção dessa verba já movimenta o mercado nas festas de final de ano. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) projetou cerca de R$ 232,6 bilhões na economia com esse pagamento para 83 milhões de brasileiros. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostrou que 24% dos entrevistados vão gastar nas comemorações de Natal ou Ano Novo.

A especialista em investimentos, Mara Marcondes, deu dicas de como aproveitar o 13º salário de forma mais consciente. É indicado o planejamento com cuidado com as armadilhas. “Vivenciamos um cenário pandêmico, o isolamento social e a restrição de circulação e esse tempo impedido de sair, participar de eventos, viajar, passear em shoppings e consumir, pode motivar a falsa ideia de que ‘agora você deve fazer tudo o que não pode fazer’. Para se proteger, crie seu planejamento financeiro, pois sem avaliar quais são seus custos fixos, as despesas inesperadas e os gastos das festas de final de ano, você pode destinar este recurso de forma incorreta e até piorar seu fluxo financeiro”, contou.

Outra dica é antecipar e ganhar descontos com pagamentos de boletos como IPVA, IPTU, matrícula e material escolar. “Se a pessoa não tem dívidas e está preparada para as despesas de início de ano, este é um ótimo momento para fazer uma carteira de investimentos. Inicie suas aplicações pensando em uma reserva de emergência, que deve compor no mínimo três a seis vezes as despesas mensais”, finalizou Mara.

Todo ano, a primeira parcela do 13º salário ocorre até 30 de novembro, podendo ser antecipada pela empresa. Já a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. O 13º salário é uma obrigação para quem é contratado no regime de CLT, e o seu não pagamento ou atraso é considerado uma infração, podendo resultar em pesadas multas se for autuado por um fiscal do trabalho.

“Eu guardei meu 13º salário. A primeira parte eu comprei os itens da minha ceia de Natal e de Ano Novo. A segunda parte, que eu recebi hoje [ontem] eu vou guardar para o ano que vem. Eu pretendo fazer uma reforma na minha casa, que está com algumas paredes infiltradas. Mas só no ano que vem, pois esse final de ano a mão de obra e os materiais de construções estão muito caros”, finalizou a assessora Tatiana Gonçalves, 29 anos.

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Por causa da pandemia da Covid-19, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tiveram o pagamento do 13º salário antecipado, assim como aconteceu em 2020. A primeira parcela foi paga entre 25 de maio e 8 de junho. Já a segunda e última parcela foi antecipada de 24 de junho a 7 de julho.