Segunda onda de contaminação pela Covid-19 já impõe novas regras em Búzios

A tão temida segunda onda de contaminação pelo Covid-19 está assustando as pessoas. As internações estão em alta, leitos lotados e hospitais com 100% de sua capacidade destinada ao tratamento do coronavírus. Algumas cidades já estão funcionando em esquema especial com restrição de circulação, como é o caso de Búzios, na Região dos Lagos.

A Prefeitura de Búzios anunciou, em nota, que no intervalo de apenas um dia, o número de pessoas contaminadas na cidade passou de 730 para 904, um aumento de 174 casos em 24h. Levando em conta este grande aumento no número de casos e o relaxamento da população em relação ao cumprimento dos protocolos de segurança sanitária, o prefeito em exercício Henrique Gomes determinou a adoção de ações em diversos setores da cidade, envolvendo o trabalho de todas as secretarias.



A partir do dia 23 todos os postos de saúde estarão atendendo pacientes com sintomas, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, e uma estrutura será montada na área externa do Hospital Municipal Rodolpho Perissé para triagem com funcionamento 24h. Agora entrou em vigor o Decreto 1.517 que não permite a entrada na cidade das 22h às 6h mas a circulação noturna dentro da cidade está autorizada. As barreiras sanitárias na entrada de Rasa e Centrinho continuam funcionando e agentes continuam aferindo a temperatura corporal e exigindo documentação (só pode entrar em Búzios com comprovante de residência ou vínculo de trabalho na cidade).