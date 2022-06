Segunda-feira de sol, céu limpo e muito frio

A segunda-feira (06) em Niterói é de muito frio. A mínima despencou para os 14ºC e a máxima pode chegar aos 25ºC. O céu está limpo, sem nuvens, e a previsão do tempo é de sol o dia todo.

Segundo o ClimaTempo o inverno começa às 6h14min do dia 21 de junho, quando ocorre o solstício de inverno, e se estende até às 22h04min do dia 22 de setembro, data do equinócio da primavera.

O inverno promete ser de temperaturas bem baixas principalmente no Sul do Brasil, mas os efeitos também serão sentidos no Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte do país.