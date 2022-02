Segunda-feira de Carnaval tem praias cheias na Região Oceânica de Niterói

As praias da Região Oceânica de Niterói estão cheias, na manhã desta segunda-feira de Carnaval (28). O bom tempo e o feriado prolongado atraíram grande quantidade de banhistas à localidade que é conhecida por possuir águas mais limpas em relação às praias da Baía de Guanabara, por exemplo. A informação é do informativo da Operação Verão do 12º BPM (Niterói).

Em Piratininga, há trânsito intenso no acesso, desde a Av. Almirante Tamandaré. As praias do bairro estão com grande fluxo de banhistas. Segundo a PM, há a presença da Guarda Municipal, principalmente na Prainha, reforçando o policiamento. A situação se repete em Camboinhas, que está com grande fluxo de banhistas.

PM está com policiamento reforçado pela Operação Verão – Foto: Divulgação/PMERJ

Ainda de acordo com o informativo da PM, Itaipu e Itacoatiara também estão com suas praias cheias, com fluxo de banhistas maior que o normal. Já em relação às praias da Baía de Guanabara, a que possui maior movimentação é Charitas, com maior fluxo de pessoas na areia, mas trânsito fluindo sem alterações.

As praias de São Francisco e João Caetano (Flechas), na Zona Sul, e Gragoatá, no Centro, possuem movimentação baixa. Já a Praia de Icaraí, também na Região Sul, está com circulação habitual de populares no calçadão, faixa de areia com número pessoas dentro da rotina da região, na maioria na prática de esportes.