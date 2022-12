Segunda-feira começa com trânsito lento e tempo nublado

A semana começou com trânsito intenso em Niterói e região, nesta segunda-feira (19). Os pontos são aqueles já conhecidos dos motoristas, como a Avenida Roberto Silveira, na Zona Sul de Niterói, além da Rodovia Niterói-Manilha e Avenida do Contorno. Em relação ao tempo, o dia amanheceu nublado e deve chover.

Segundo informações da concessionária Arteris Fluminense, que administra a Rodovia BR-101, o trânsito estava intenso entre os km 312 e 322, no sentido Rio de Janeiro, por volta das 8h. O trecho engloba a parte final da Niterói-Manilha e a Avenida do Contorno, na chegada a Niterói.

Já a Ponte Rio-Niterói também apresentou trânsito intenso. Segundo informações da concessionária Ecoponte, a travessia no sentido Rio de Janeiro estava sendo feita em 25 minutos, por volta das 8h45. No sentido Niterói, o trânsito fluía normalmente, com a travessia sendo realizada em três minutos.

Em Niterói, a Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, apresentava fluxo intenso, de acordo com a NitTrans, pouco depois das 8h, sentido Centro da cidade. Outro ponto de trânsito intenso era a Avenida Jansen de Melo, no Centro, no sentido Icaraí. Ainda segundo a NitTrans, demais vias importantes da cidade registraram fluxo bom.

Tempo

De acordo com a plataforma Climatempo, o dia em Niterói será nublado, com chuva ao fim da manhã, durante a tarde e à noite. A temperatura mínima será de 22ºC e a máxima de 25ºC.