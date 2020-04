Segunda fase da Campanha de Vacinação contra a gripe começa na quinta-feira

As pessoas acima de 60 anos e profissionais de saúde que ainda não receberam a imunização contra a gripe têm até amanhã, 16, para conseguir a dose de maneira preferencial. Até segunda-feira (13) a primeira fase da campanha apontou que a Prefeitura de Niterói já vacinou 78.840 idosos, o que representa 93,43%, e 14.961 profissionais de saúde, o equivalente a 77,49%. Ao todo são mais de 50 salas de vacinação que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

A partir de amanhã a vacinação será direcionada para professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais – que devem levar a prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, dizia a nota da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

Essa segunda fase da vacinação vai até dia 9 de maio, onde inicia a terceira fase da Campanha de Vacinação, onde crianças (de 6 meses até 6 anos), adultos entre 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (mãe nos últimos 45 dias) além de indígenas e funcionários do sistema prisional e os próprios presos, serão priorizados para receberem as doses.

Segundo Prefeitura de Niterói idosos acamados ou com dificuldades de locomoção podem ser vacinados em casa. Para isso, é necessário o envio dos seguintes dados: nome, idade, endereço com ponto de referência, contato telefônico e de uma pessoa da casa para o e-mail: vacinaidoso2020@gmail.com ou no telefone (21) 2613-0593. As marcações ocorrem das 9h às 16h30.