Segunda etapa da Vacinação contra a Influenza começa em Niterói

Até a próxima sexta-feira (15), a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói realiza a segunda etapa da vacinação contra a gripe para os trabalhadores da Saúde a partir de 60 anos de idade. As vacinas da Campanha Nacional Contra a Gripe estão disponíveis nas Policlínicas Regionais do Vital Brazil, São Lourenço, Itaipu e Barreto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada até às 16h.

O Município começou, também, a aplicar a quarta dose, ou segunda dose de reforço, da vacina contra a Covid-19 em idosos, seguindo o calendário por idade. Desde a última sexta-feira (08), podem ser vacinados os idosos a partir de 80 anos. Para receber a vacina contra a Covid é necessário um intervalo de quatro meses da terceira dose (primeira dose de reforço). Os idosos podem tomar as duas vacinas, contra a gripe e contra a Covid, no mesmo dia. A imunização contra Covid-19 está disponível em quatro policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até às 16h.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, alerta para importância da imunização.

“Hoje o município está com um cenário positivo em relação à pandemia e a vacinação é fundamental para mantermos esse quadro. Se você está dentro do público alvo, não deixe de comparecer a uma das quatro unidades de saúde para receber a dose da vacina”, afirma.

A Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. Frequentemente é caracterizada por início abrupto dos sintomas, que são predominantemente sistêmicos, incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios com tosse seca, dor de garganta e coriza. A infecção geralmente dura uma semana e com os sintomas sistêmicos persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante.

Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. Existem três tipos de vírus influenza: A, B e C. A influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde pública e não está relacionado com epidemias. A influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

Algumas pessoas, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma comorbidade possuem um risco maior de desenvolver complicações devido à influenza. A vacinação é a intervenção mais importante na redução do impacto da influenza. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a influenza acomete de 5% a 10% dos adultos e 20% a 30% das crianças, causando de 3 milhões a 5 milhões de casos graves e 250 mil a 500 mil mortes todos os anos.