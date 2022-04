Segunda edição do Maricá Musical movimenta praça

A segunda edição do Maricá Musical teve início na noite da última quinta-feira (31). O evento contou com shows da Banda Secult, Leandra Robledo, Moniquinha Ângelo e Tathy Siebra na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Cerca de 70 músicos vão se apresentar no palco, somando as 15 bandas e convidados independentes, até domingo (03).

“Muito bom estar voltando com shows presenciais. Estávamos sentindo falta desses encontros… Dá uma energia enorme estar com o público! Fazer apresentações é tudo para mim e estar retornando é incrível! Poder cantar e olhar cada rostinho alegre é muito satisfatório!”, comentou a cantora Leandra Roblero.

Animada com a volta dos shows, inclusive sem utilizar máscara, a cantora Tathy Siebra se apresentou com uma música autoral que fala sobre sororidade e autoestima das mulheres. “Estar retornando com a carreira solo na minha cidade é muito importante. Estou imensamente realizada em poder ver a minha galera! Representar a cultura é de imensa felicidade para mim”, disse.



Valorização de artistas locais

Moradora de São José do Imbassaí, Maria de Fátima Araújo, de 58 anos, elogiou a iniciativa e mencionou a importância da valorização dos artistas na volta dos grandes eventos locais. “A população se sente realizada e prestigiada com a preocupação e o cuidado. Parabéns por trazerem cultura gratuitamente para o povo!”, disse.

Quem também aproveitou os shows com a família foi a estudante Larissa Araújo, de 24 anos, que apoiou a iniciativa cultural. “Todos nós estávamos sentindo muita falta de interagir com outras pessoas. É incrível poder estar nessa praça linda e usufruir dessa cultura. É um alívio poder ver pessoas e escutar artistas locais da nossa cidade!”, destacou a estudante.