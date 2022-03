Segunda dose de reforço começa a ser aplicada em idosos

Idosos com mais de 80 anos poderão se vacinar com a quarta dose da vacina contra o coronavírus em São Gonçalo a partir desta sexta-feira (25). Para se vacinar, os gonçalenses têm que apresentar o comprovante de vacinação com as três doses anteriores, a identidade e ter mais de quatro meses de intervalo da dose de reforço (terceira dose).

Treze locais estão disponíveis, das 8h às 17h. No sábado (26), as clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam, das 8h às 12h. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil pede para que a população chegue aos pontos de vacinação uma hora antes do término da aplicação da vacina para que o expediente termine no horário previsto.

A aplicação da segunda dose de reforço de vacinas contra a Covid-19 será iniciada, a partir da próxima segunda-feira (28/03), em Itaboraí. Inicialmente, o público-alvo será pessoas com 80 anos ou mais e que tenham quatro meses de intervalo do primeiro reforço. Ao todo, o município conta com 32 polos de vacinação espalhados por todos os distritos.

Para receber o segundo reforço, o itaboraiense deve comparecer a uma das unidades, munido de comprovantes do primeiro reforço recebido e documento de identidade com foto, além do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS. O superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, ressalta a importância da imunização completa da população para evitar que o vírus volte a se propagar rapidamente no município.