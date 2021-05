Segunda dose de CoronaVac está suspensa neste sábado em Niterói

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai suspender a vacinação da segunda dose da CoronaVac neste sábado (8). O município recebeu poucas doses no último repasse do Ministério da Saúde e zerou o estoque nesta sexta-feira. O governo federal havia programado a entrega de novas doses nesta sexta-feira, o que não se confirmou. Portanto, o calendário divulgado precisou ser adaptado. A nova previsão é que na segunda-feira (10) a vacinação da segunda dose da Coronavac seja retomada, caso as vacinas cheguem neste sábado.

Niterói segue a imunização da primeira dose da AstraZeneca em pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente com cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC). As pessoas com Síndrome de Down, renais crônicos, gestantes e puérperas até 45 dias, todos com mais de 18 anos, podem receber a imunização a qualquer dia. A vacinação da segunda dose também da AstraZeneca está mantida.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassadas pelo Ministério da Saúde. A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br), ou pelo número 153.