Segunda de Carnaval: forte calor e blocos nas ruas do Rio de Janeiro

A segunda-feira de Carnaval foi de bastante calor. Ponto facultativo em muitas cidades, quem pode aproveitar o sol, correu para as praias. A máxima registrada nesta segunda-feira ficou em 36°C, mas a sensação térmica era de mais de 40°. As praias ficaram lotadas de banhistas e para chegar e sair de alguns bairro foi preciso paciência.

Nesta terça-feira a temperatura pode chegar à máxima de 37°C e 38°C na quarta-feira (02).Na quinta-feira (03) a previsão é de mais calor ainda, podendo chegar e 39°C. Até sexta-feira (04), o sol deve predominar entre poucas nuvens e sem previsão de chuva nas regiões Metropolitana, Lagos e Norte Fluminense.

Blocos invadem as ruas do Rio de Janeiro clandestinamente

Mesmo com a suspensão do carnaval, o feriado prolongado foi mantido. Muitos foliões aproveitaram o calor e se concentraram em blocos pelas ruas do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, pelo menos dez blocos clandestinos foram desmobilizados desde o fim de semana na capital fluminense.

Nesta segunda-feira (28), um dos pontos de concentração dos foliões foi o trecho do Centro da cidade entre a Rua Acre e a Praça Mauá. A movimentação intensa também foi registrada no fim de semana. A Lapa, por exemplo, ficou lotada de pessoas nas ruas. Centenas de pessoas se reuniram ainda na frente da Assembleia Legislativa do Rio. Nos acessos à Pedra do Sal, na Saúde, também houve registro de aglomerações.