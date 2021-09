Segunda com leveza. “Petiscaria Gamer” promete mudar rótulo do 1º dia da semana

Apresentado por Pri Suicun, Karla Sthéfany, Neuda Teixeira e Tony Garcia, o programa semanal trará convidados do cenário e visa estimular a participação feminina no mundo dos games

Quando se trata de segunda-feira, geralmente pensa-se nesse dia da semana como o início de trabalho ou, na linguagem popular, na volta da “ralação”. Mas um programa semanal quer quebrar esse rótulo e mostrar que é possível deixar o primeiro dia semana leve e divertido. Esse é o propósito do Petiscaria Gamer, que estreou na última segunda-feira (6) na página oficial do Cultura à Milanesa na Twitch

Atração levada ao ar às 20 horas sobre o universo dos games de forma leve e descontraída, o programa conta tem um cenário digital com temática de bar, como o nome sugere. O objetivo do programa é não precisar esperar até sexta-feira para aquele bate-papo informal e muitos petiscos com os amigos.

Apresentado por Pri Suicun, Karla Sthéfany, Neuda Teixeira e Tony Garcia, o “Petiscaria Gamer” vai debater sobre as novidades do cenário, trará gameplays com análise de diversos títulos e receberá profissionais do mercado nacional de games, que terão a oportunidade de divulgar seu trabalho e contar como é empreender no segmento. Além disso, o programa será interativo, e os espectadores poderão usar seus pontos na Twitch para resgatar dicas de games, notícias curiosas, indicações culturais e oportunidades de negócios. Não por acaso, as mulheres são as donas da “Petiscaria Gamer” e maioria na bancada; o objetivo foi abrir espaço para elas e estimular sua participação no cenário.

O projeto surgiu de uma parceria entre o Cultura à Milanesa (CàM), comunidade cultural criada com o objetivo de enaltecer e dar ainda mais voz aos artistas nacionais, onde o programa será veiculado, o portal Observatório de Games, a União Cearense de Gamers (UCEG) e o educador e Game Designer Tony Garcia. Responsáveis pelo projeto, Rômulo Baron, Marx Walker e Izequiel Norões, respectivamente, se juntaram a Tony com a ideia de um projeto que falasse sobre o universo gamer sob os pontos de vista cultural, educacional, jornalístico, além de debater sobre a produção nacional.

Para Rômulo Baron, um dos responsáveis pelo projeto, o “Petiscaria Gamer” chega para promover o cenário de games em diversos aspectos.

“Nosso objetivo é apresentar um roteiro robusto e incentivar o ingresso no mercado, mas propagando o assunto de forma leve, em um cenário com roupagem descontraída, como uma verdadeira conversa de boteco.”, comenta ele. Sobre a participação feminina, Rômulo acrescenta: “Acho que qualquer movimentação no sentido de inserir – mais – as mulheres no universo gamer é válida. Por isso, fizemos questão de ter maioria feminina em nosso time, especialmente na bancada do programa.”

Serviço – Petiscaria Gamer

Quando: Segunda-feira

Horário: 20h às 21h30

Onde: Twitch Cultura à Milanesa