Seguidora ironiza pedido de Xuxa por orações a Szafir e apresentadora rebate: ‘Vai tomar no **’

Apresentadora ainda completou o xingamento com mais insultos

Xuxa Meneghel se revoltou com o comentário de uma seguidora em sua publicação pedindo orações para Luciano Szafir. No post, a apresentadora lamentou a falta de vacina para o ex e criticou as ações do governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

Na legenda da publicação, Sasha, filha de Xuxa e Luciano Szafir, comentou com corações. Uma seguidora, então, respondeu ao comentário da jovem com uma provocação: “Olha a tua mãe usando o teu pai para militar. Luhanna não vai gostar”, disse, se referindo à atual de Szafir.

Xuxa não perdeu tempo e imediatamente rebateu a crítica: “Vai tomar no ..”, e, em seguida, completou: ” “Já mandei você passear, não é? Nem existe, é fake. Se esconde atrás de uma página fake. Deve ser feia e mal comida… e escrota, ainda”, disparou a apresentadora.