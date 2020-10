Seguem os preparativos para festas de fim de ano em Niterói seguindo protocolos de prevenção

Seguem os preparativos para as festas de fim de ano em Niterói, num ano atípico, seguindo rígidos protocolos de ações preventivas contra o coronavírus. A prefeitura detalhou que a iluminação de Natal da cidade, por exemplo, estará presente nas principais vias e também nas grades de parques, como o Campo de São Bento, em Icaraí, e o Horto do Fonseca, na Zona Norte, a partir do dia 31 de outubro.

Está também confirmado que o Caminho Niemeyer, no Centro, receberá uma atração que ganhou o nome de “Caminho de Natal”, e na área do Teatro Popular, a partir de 1 de dezembro, será possível fazer um circuito de um quilômetro, a bordo de carros elétricos ou automóveis, trajeto passando por uma ornamentação inspirada numa floresta encantada, túnel de luz, ursos cantores, presépio e pela fábrica do Papai Noel, além de uma projeção mapeada em cortina de água.

Outro ponto da celebração, com restrição e prevenção, será a tradicional árvore de Natal, que é montada na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, que ganhará uma versão interativa este ano. Com 50 metros de altura, ela contará com decoração nas cores branca e azul e desenhos de anjos. Na parte interna, terá um presépio com sonorização, em que será possível entrar para visitação e tirar fotos.

“Este será um Natal com um clima ainda maior de solidariedade, um Natal muito respeitoso com uma homenagem às vítimas do coronavírus. Toda a programação está sendo planejada dentro dos protocolos de segurança. No circuito de carros no Caminho Niemeyer, por exemplo, teremos um distanciamento de cinco metros entre os veículos. Na visitação da árvore de São Francisco, seguiremos as determinações de distanciamento social na fila. Nosso objetivo é que as pessoas possam desfrutar desta festa com segurança, em um clima de muita paz e esperança”, afirmou a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

Réveillon – Este ano, a cidade não contará com a tradicional festa de Réveillon com shows e queima de fogos na Praia de Icaraí. No lugar, haverá atividades virtuais para que os niteroienses possam compartilhar a chegada do novo ano.