Seguem internados no Rio mãe e bebê feridos por bala perdida na Linha Vermelha

Seguiam internados, na manhã dessa segunda-feira (13), no Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, uma mulher e um bebê, que não tiveram a identificação divulgada, feridos, na tarde de domingo (12) por bala perdida, durante confronto entre policiais militares e criminosos, na Linha Vermelha.

A troca de tiros ocorreu na altura do Parque das Missões, também em Duque de Caxias. Militares do Batalhão de Choque (BPChq) tentaram abordar um grupo suspeito, e teve início uma intensa troca de tiros. A Assessoria da PM informou que durante o tiroteio os bandidos conseguiram furar o cerco e escapar e que depois disso e mulher, atingida no tórax e o bebê, ferido por estilhaços foram internados, em observação, na unidade hospitalar. Na mesma ocorrência, registrada na 59ª DP (Duque de Caxias), os policiais apreenderam um fuzil, drogas, e rádio de comunicação.