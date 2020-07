Segue internado o adolescente ferido por bala perdida em São Gonçalo

Segue internado, com quadro de saúde estável, no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), um adolescente, de 14 anos, que na tarde de terça-feira (14) foi atingido por um tiro nas costas, quando soltava pipa próximo de sua residência, no bairro do Coelho, em São Gonçalo.

A identificação da vítima foi preservada. De acordo com familiares, parentes do jovem ajudaram a socorrê-lo para o Heat, no Colubandê, onde foi internado. O fato teria ocorrido por volta das 13 horas, e policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), afirmaram que não havia operações policiais nem registro de confrontos no local da ocorrência.

Ainda não há informações de onde teria partido o tiro que atingiu o adolescente. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, este ano pelo menos 25 adolescentes foram baleados no Grande Rio, e 11 vítimas morreram.