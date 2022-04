Secretário diz que margens de lagoas não terão espigões

A discussão sobre a nova Lei Urbanística de Niterói está longe de terminar. O balanço da oitava audiência pública, que ocorreu na última terça-feira (13), na Câmara dos Vereadores de Niterói, será realizada somente na próxima terça (19), em reunião de colegiado. Um dos assuntos será o suposto conflito de interesse de Atratino Cortes (MDB) em relação ao projeto, alegado pela Promotora da Tutela de Cidadania do Ministério Público do estado do RJ (MP-RJ), Renata Scarpa.

A representante do MP-RJ afirmou que Atratino seria dono de uma construtora de imóveis que seria proprietária de terrenos ou obras em uma das regiões que sofrerão as mudanças do projeto, na Rua Samuel Wainer Filho, em Itaipu. O parlamentar confirmou possuir participação na empresa, mas afirmou não fazer parte da administração. Atratino ainda negou as acusações.

Além deste fato, o secretário de Urbanismo, Renato Barandier, falou que após a última audiência pública, não haverá mudanças no projeto. Isso acontece porque o projeto está em discussão na Câmara, e somente após a reunião de colegiado dos vereadores, emendas em relação ao texto original serão apreciadas ou não. A Tribuna entrou em contato com o vereador Milton Cal (PP), presidente da Câmara dos Vereadores, que reafirmou a realização de “quantas audiências públicas forem necessárias”. Sobre a denúncia envolvendo Atratino, Cal disse que vai aguardar parecer do MP-RJ.

“Eu estava na sessão ontem [quarta-feira 13] e presenciei a questão de ordem da promotora. Pedi ao MP um parecer jurídico sobre o possível conflito de interesse do Atratino. Essa discussão também está pautada para a próxima terça-feira. Por causa do feriado nesta sexta (15), o MP deve nos responder somente na próxima semana. E também somente com o parecer do MP, posso dizer se o Atratino continua ou não presidindo a matéria” afirmou.

Lagoas sem espigões

Com o prosseguimento das audiências públicas, o secretário de Urbanismo divulgou algumas mudanças que foram pleiteadas pelos munícipes e revelou que o projeto não vai permitir a construção de edifícios nas margens da Lagoas de Itaipu e Piratininga, fazendo um compromisso com a preservação meio ambiente. Assim que a reunião foi aberta para participação da população, surgiram questões acerca sobre habitação de interesse social para moradores de baixa renda, que podem ser prejudicados com as mudanças. Sobre isso, Barandier ressaltou que entrando em vigor, a Lei proverá recursos em direção a políticas de habitação, assim como outros assuntos.

“A partir do dia que entrar em vigor, a gente vai poder cobrar uma outorga onerosa em toda a cidade, e todos esses recursos vão para um fundo que vai promover habitação de interesse social, que vai promover regularização fundiária, urbanização de favela. Essa é uma das formas que a lei contribui”, garantiu.

O secretário também ressaltou que a lei urbanística atual é elitista e “promotora da segregação social-espacial” em Niterói. Por isso, a nova lei poderá democratizar não só a habitação, como o acesso ao estudo, emprego e transporte. Barandier usou o exemplo da Cantareira.

“Colocar habitação na Cantareira é permitir que mais pessoas possam morar próximo da UFF, ao centro de cultura na região. É democratizar o acesso à cidade. Restringir o gabarito é expulsar essas pessoas para a periferia”, concluiu.