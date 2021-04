Secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, ganha título de Cidadão Niteroiense

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, vai ganhar o título de cidadão niteroiense. A iniciativa foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores de Niterói, na sessão desta quinta-feira (22). O reconhecimento veio devido a sua atuação a frente do combate ao Coronavírus, uma vez que está no comando da pasta desde o início da pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Ao saber da notícia, Rodrigo Oliveira afirmou ser uma honra e uma alegria receber o título de cidadão de Niterói. “Essa cidade foi muito importante na minha vida profissional, pois me acolheu no meu processo de formação, seja no movimento estudantil, na especialização para me tornar sanitarista, no trabalho junto ao Getulinho ou agora como secretário de Saúde. Eu sempre fui muito bem acolhido. Além disso, como sanitarista, Niterói tem uma construção de sistema de saúde que sempre me inspirei. Então é com uma felicidade enorme que eu recebo esse título que eu espero continuar horando a população de Niterói”, afirmou o secretário que nasceu no Rio de Janeiro.

O vereador Binho Guimarães (PDT), autor do projeto, reconheceu não apenas a sua participação na gestão da pandemia, mas lembrou de quando o atual secretário era gestor do Hospital Getúlio Vargas Filho, no Fonseca. “Ele contribuiu muito para o tratamento pediátrico das crianças de nossa cidade. Ele tem esse desafio enorme de combater a pandemia e tem se esforçado diariamente, primeiro com o Hospital Oceânico, e agora com a vacinação”, ressaltou

O vereador Jhonatan Anjos (PDR), afirmou que a gestão da Saúde em Niterói, feita por Rodrigo, sem sombra de dúvidas tem sido de extrema importância para a cidade. “Ele chegou no início da pandemia, e sem sombra de dúvidas, foi um ganho muito importante para a cidade de Niterói neste momento pandêmico ter a experiência e a competência do Rodrigo”, declarou.

A Câmara agora deve marcar uma data para a entrega do título de Cidadão Niteroiense ao secretário, porém, ainda não há uma previsão de data devido ao quadro atual da pandemia.