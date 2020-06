Secretário de Saúde desmente compra de respiradores que não servem para UTI

O secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, repudiou e rechaçou nesta segunda-feira (8), durante live do Gabinete de Crise, o que ele chamou de novas fake news que apareceram em relação a Secretaria de Saúde sobre a compra de respiradores que não são adequados para uso no Centro de Terapia Itensiva (CTI). “A gente tem trabalhado diariamente com muita seriedade e cuidado para garantir uma resposta que tem sido reconhecida no Brasil no estado do Rio de janeiro e vem essas pessoas com fake news para atrapalhar o serviço”, lamentou o secretário.

Segundo ele, o processo de compra foi baseado em critérios técnicos e dentro de uma compra internacional com o preço abaixo da média. “Além disso, quero dizer que esses respiradores estão em uso salvando vidas de Niterói no hospital Oceânico e nas nossas urgências. E mais do que isso quero dizer para não restar nenhuma dúvida que esses aparelhos respiradores que a gente comprou e adquiriu eles seguem todas as especificações e recomendações da sociedade de medicina intensiva do Brasil, da Anvisa e atende todas as especificações”, afirmou Rodrigo Oliveira.

O prefeito Rodrigo Neves (PDT) disse que as fake news são a praga do século XXI. “Muitas pessoas não fazem nada, não tem nenhum tipo de compostura e compromisso com a sociedade. Aliás tem um jornalista metido a blogueiro que sistematicamente ataca nosso governo e tem uma atitude típica dos canalhas, dos irresponsáveis e são essas pessoas que espalham essas fake news e infelizmente tem esse tipo de comportamento para desorientar a população e criar algum tipo de problema em relação a confiança na nossa administração, mas essas pessoas vão ficar no lixo da história”, enfatizou o prefeito.

Rodrigo Neves disse ainda que o blogueiro que inventou a informação tem atitude de vender notas em jornais. “Não entendo como uma pessoa possa ter esse comportamento, mas vão morrer amarguradas rancorosas. Em nenhum momento podemos perder o foco com isso, vamos seguir concentrados naquilo que é importante: que é a prestação de serviços para população com dignidade e compromisso com a vida e não vamos dar ideia a essa vagabundagem”, lamentou o prefeito.